Veryga pasisakė apie mažumos Vyriausybę

„Jeigu pagrindinis koalicijos formuotojas nuspręs kažkaip kitaip persidėlioti dėlionę, tai bus jų valia. Bet aš manau, kad čia turbūt kraštutinis scenarijus, jeigu jis bus svarstomas, aptarinėjamas“, – žurnalistams penktadienį Prezidentūroje teigė A. Veryga.
„Aš jos (mažumos Vyriausybės – ELTA) nebijau, bet vis tiek suprantame, kad stabilumo tai neprideda. Programą įgyvendinti darosi sunkiau. Gali sutarti tik dėl esminių dalykų, bet visi mes norime savo programą įgyvendinti, o ne palikti ją šone. (...) Mažumos Vyriausybė tam yra kliūtis“, – tęsė jis.
Partijos taryba nediskutavo
Valstiečio manymu, iki šiol naujosios koalicijos darbas vyko sklandžiai, nors, pripažįsta jis, ir buvo kilę iššūkių dėl ministerijų vadovų paieškos. Tolimesnį koalicijos tvirtumą, svarstė politikas, parodys būsimas balsavimas dėl biudžeto.
„Darbai vyksta. Kaip premjerė teisingai pasakė, viską turbūt parodys biudžeto priėmimas. Man atrodo, tai ir bus didžiausias indikatorius“, – sakė A. Veryga.
LVŽS lyderis pažymėjo, kad partijos taryba dėl esamos situacijos nediskutavo.
„Mes turėtume svarstyti. (...) Jeigu pasikeistų situacija ir būtų iš naujo pasiūlymas kažką persižiūrėti, be abejo, tada mes vėl rinktume savo tarybą ir ji spręstų“, – nurodė A. Veryga.
Praėjusius Seimo rinkimus laimėję socialdemokratai, atsistatydinus 19-ajai Gintauto Palucko vadovautai Vyriausybei, naują koaliciją sudarė su „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijomis, jie Seime turi 82 mandatus.
Kultūros bendruomenei nerimstant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neatmetė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį.
Jis teigė, kad šeštadienį vykstančioje socialdemokratų taryboje pristatys kolegoms galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją valdančiojoje koalicijoje. Pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė penktadienį LRT radijui pareiškė, kad jau kurį laiką yra pasiruošusi dirbti mažumos Vyriausybėje.
