  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Verygai nepasirodė, kad koalicija yra ant iširimo ribos: „Ji tebėra formavimo procese“

2025-09-18 16:39 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 16:39

Valdančiojoje daugume kilus įtampoms dėl stringančio Vyriausybės formavimo proceso, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad vasaros pabaigoje suformuota koalicija negriūva. Pasak politiko, kol kas apie tai kalbėti anksti, mat dauguma ir Ministrų kabinetas tebėra formuojami.

REKLAMA

0

„Man nepasirodė, kad ji (koalicija – ELTA) yra ant iširimo ribos, nes ji vis dar tebėra formavimo procese, nes Vyriausybė iki šiol tebėra formuojama. Kai ji susiformuos, pradės dirbti, tada gal ir galėsime mes kalbėti, kad čia kažkas gali iširti“, – žurnalistams po susitikimo Prezidentūroje teigė A. Veryga.

Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais
Politikas taip pat teigė negalįs atsakyti, ar, siekiant išspręsti koalicijoje kilusius nesutarimus dėl Vyriausybės, partneriai keisis ministrų portfeliais.

„Negaliu pasakyti šiandien. Viskas priklausys nuo to, ar tiks kandidatai, ar netiks, kokie bus premjerės vertinimai“, – tvirtino jis.

Tuo metu paklaustas, ar būtų linkęs keisti kurią nors iš Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai deleguotų ministerijų, politikas pažymėjo, kad nieko negalima atmesti.

„Nežinau, bet nieko negali atmesti gyvenime. Ką gali žinoti“, – sakė jis.

„Mes nesame apie tai kalbėjęsi (partijos viduje – ELTA). Jeigu būtų toks klausimas, tai natūralu, kad tą spręstų mūsų bendruomenės. Ne pirmininkai tokius sprendimus priima. Jeigu kiltų toks klausimas ir poreikis kažką peržiūrėti, tai reikštų ir sutarties priedo peržiūrėjimą“, – tęsė A. Veryga.

Tikina, kad procesai nesustos

Po susitikimo Prezidentūroje koalicinių partijų lyderiai užsiminė, kad Vyriausybė veikiausiai prisieks spalio mėnesį, nors planuota tai padaryti rugsėjo 23 d. Pats A. Veryga savo ruožtu norėtų, kad darbai prasidėtų kuo greičiau, tačiau tikino, jog reikiami procesai vyks ir toliau.

„Aišku norėtume (greičiau – ELTA). Norėtume ir dėl biudžeto, ir dėl kitų dalykų“, – sakė jis.

„Bet aš suprantu, kad premjerės nusiteikimas yra nelaukti, judėti į priekį, dėliotis dabar kiek įmanoma su tais žmonėmis, kurie yra aiškūs, kad vėliau to darbo būtų mažiau. Tai nereiškia, kad visi procesai dabar sustos iki spalio mėnesio“, – tęsė politikas.

Kaip skelbta anksčiau, paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų. 

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos savaitės pradžioje atmestos Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio pavardės, tiesa, ketvirtadienį jis nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.

