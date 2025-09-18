Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Koalicinių partijų lyderiai ir Ruginienė atvyko į Prezidentūrą

2025-09-18 14:53 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 14:53

Ketvirtadienio popietę koalicinių partijų lyderiai Mindaugas Sinkevičius, Remigijus Žemaitaitis ir Aurelijus Veryga bei paskirtoji premjerė Inga Ruginienė atvyko į Prezidentūrą. Čia jie su šalies vadovu Gitanu Nausėda aptars susiklosčiusią situaciją bei galimas energetikos ir aplinkos ministrų kandidatūras. 

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis)

Ketvirtadienio popietę koalicinių partijų lyderiai Mindaugas Sinkevičius, Remigijus Žemaitaitis ir Aurelijus Veryga bei paskirtoji premjerė Inga Ruginienė atvyko į Prezidentūrą. Čia jie su šalies vadovu Gitanu Nausėda aptars susiklosčiusią situaciją bei galimas energetikos ir aplinkos ministrų kandidatūras. 

1

Apie tai, kad toks vizitas planuojamas, ketvirtadienio rytą Eltą informavo prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pats šalies vadovas teigė, kad susitikimo su valdančiaisiais metu jis nori išsiaiškinti, ar dabartinė koalicija turi potencialo tęsti darbą.

„Šį pasiūlymą (susitikti – ELTA) išgirdau vakar iš socialdemokratų partijos vadovo, pono Mindaugo Sinkevičiaus. Aš esu atviras, Prezidentūros durys yra atviros pokalbiams apie galimus sprendimus. Nesu tikras, ar šiandien bus kalbama apie konkrečias pavardes“, – žurnalistams Vilniuje teigė G. Nausėda.

„Man pirmiausia būtų svarbu sužinoti, kokia nuotaika, kokia temperatūra yra šioje valdančiojoje koalicijoje ir ar apskritai ji turi potencialo ieškoti sprendimo ir dirbti toliau“, – akcentavo jis. 

Savo ruožtu „aušriečių“ lyderis sakė planuojantis su šalies vadovu aptarti naujas aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūras. 

Kaip skelbta anksčiau, Ingos Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų. 

Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos savaitės pradžioje atmestos Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio pavardės, tiesa, ketvirtadienį jis nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.

