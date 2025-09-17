Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Neradus ministro Žemaitaitis pasiūlė naikinti Energetikos ministeriją

2025-09-17 15:16 / šaltinis: BNS
2025-09-17 15:16

Prezidentui atmetus „Nemuno aušros“ kandidatą į energetikos ministrus bei žadant į postą netvirtinti šios partijos narių, „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pareiškė, kad verta svarstyti Energetikos ministeriją vėl prijungti prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos. 

Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas

Prezidentui atmetus „Nemuno aušros“ kandidatą į energetikos ministrus bei žadant į postą netvirtinti šios partijos narių, „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pareiškė, kad verta svarstyti Energetikos ministeriją vėl prijungti prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos. 

6

„Manau, kad svarstytinas dalykas Energetikos ministerija grąžinti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Taip, kaip ir buvo (iki 2009 metų – BNS)“, – po valdančiosios daugumos susitikimo trečiadienį žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.

„Mano buvo siūlymas, man atrodo, du tūkstančiai kažkelintais metais – reikia pakapstyti ar tebėra tas nutarimas registruotas“, – sakė jis.

Energetikos ministerija įkurta 1990 metų kovą ir veikė iki 1999 metų pabaigos, kai buvo prijungta prie tuometinės Ūkio (dabar – Ekonomikos ir inovacijų) ministerijos.

Energetikos ministerija vėl buvo atkurta 2009 metų sausį.

Laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius trečiadienį tikino sulaukęs siūlymo naikinti šią ministeriją.

Pagal koalicijos susitarimą Energetikos ministerija priskirta „Nemuno aušros“ atsakomybės sričiai.

Vadovauti šiai ministerijai partija siūlė teisininką Mindaugą Jablonskį, bet Gitanas Nausėda šią kandidatūrą atmetė. Kaip tinkamą pretendentą į pareigas jis yra nurodęs dabartinį energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną. Tačiau jį į pareigas delegavo Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, jau nebepriklausanti valdančiajai daugumai.

„Aušriečiai“ kol kas nėra pateikę naujo kandidato ir dar neapsisprendė, ar teiks. Be to, jie neatmeta galimybės siūlyti partijai arba frakcijai Seime priklausantį asmenį.

Tuo metu G. Nausėda minėjo ministrais neskirsiantis „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas. Kita vertus, šalies vadovas teigia, kad su partiniu kandidatu vis tiek susitiktų

