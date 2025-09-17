Neradus ministro Žemaitaitis pasiūlė naikinti Energetikos ministeriją

„Manau, kad svarstytinas dalykas Energetikos ministerija grąžinti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Taip, kaip ir buvo (iki 2009 metų – BNS)“, – po valdančiosios daugumos susitikimo trečiadienį žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.
„Mano buvo siūlymas, man atrodo, du tūkstančiai kažkelintais metais – reikia pakapstyti ar tebėra tas nutarimas registruotas“, – sakė jis.
Energetikos ministerija įkurta 1990 metų kovą ir veikė iki 1999 metų pabaigos, kai buvo prijungta prie tuometinės Ūkio (dabar – Ekonomikos ir inovacijų) ministerijos.
Energetikos ministerija vėl buvo atkurta 2009 metų sausį.
Laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius trečiadienį tikino sulaukęs siūlymo naikinti šią ministeriją.
Pagal koalicijos susitarimą Energetikos ministerija priskirta „Nemuno aušros“ atsakomybės sričiai.
Vadovauti šiai ministerijai partija siūlė teisininką Mindaugą Jablonskį, bet Gitanas Nausėda šią kandidatūrą atmetė. Kaip tinkamą pretendentą į pareigas jis yra nurodęs dabartinį energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną. Tačiau jį į pareigas delegavo Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, jau nebepriklausanti valdančiajai daugumai.
„Aušriečiai“ kol kas nėra pateikę naujo kandidato ir dar neapsisprendė, ar teiks. Be to, jie neatmeta galimybės siūlyti partijai arba frakcijai Seime priklausantį asmenį.
Tuo metu G. Nausėda minėjo ministrais neskirsiantis „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas. Kita vertus, šalies vadovas teigia, kad su partiniu kandidatu vis tiek susitiktų
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!