Ruginienės kantrybė senka: „aušriečių“ elgesys atrodo keistas

„Negaliu pasakyti, buvo man pažadėta iki (antradienio – ELTA) 16 val. pateikti du žmones. Žinome, kad Aplinkos ir Energetikos ministerijos dar vis nesulaukė kandidatų. Iki 16 val. man šios pavardės nebuvo pateiktos“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Mano kantrybė senka ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų, matyt, reikia kažkada pasakyti „jau gana“. Vis dėlto, kalbame apie valstybę ir labai svarbius valstybinius sprendimus. Ir tas toks elgesys, kuomet yra pažadama ir nėra pateikiama, atrodo keistas. Jeigu reikia tam daugiau laiko, tai reikia atvirai ir pasakyti“, – pažymėjo ji.
„Suprantu, kad kandidatų ieškojimas yra pakankamai sudėtingas žingsnis. Tuo labiau, kad ne vieną kartą sakiau, kad galiu padėti ir savo pagalbą siūliau. Tai dabar tikrai neturiu net informacijos, kada tie žmonės bus pateikti“, – aiškino politikė.
Trečiadienį „aušriečių“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, kad partija svarsto teikti jau atmestų Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonskio kandidatūras. I. Ruginienė pabrėžė – jos pakartotinai prezidentui nebus teikiamos.
„Ne, neteiksiu“, – atsakė ji, vildamasi, kad nauji kandidatai į aplinkos ir energetikos ministrus bus pristatyti greitai.
„Labi tikiuosi, kad greitu laiku aiškumas tikrai bus“, – sakė I. Ruginienė.
Susitiks su S. Skverneliu: susitarė išgerti kavos
Tiesa, politikė patvirtino trečiadienį susitiksianti su buvusiu Seimo pirmininku, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderiu Sauliumi Skverneliu. Tačiau I. Ruginienė nurodo, kad su buvusiu koalicijos partneriu „susitarė išgerti kavos“.
„Tikrai su buvusiu premjeru aš, kaip būsima premjerė, turėsiu apie ką pasišnekėti“, – dėstė ji, paklausta, apie ką ketina kalbėti su S. Skverneliu.
„Dar neįvyko pokalbis, negaliu atsakyti, koks bus turinys“, – teigė socialdemokratė, paklausta, ar nebus kalbama apie galimą darbą koalicijoje.
I. Ruginienė neatsakė ir kas buvo šio susitikimo iniciatorius.
„Tegul istorija nutyli“, – tepasakė paskirtoji premjerė.
Pasiteiravus, ar toks susitikimas negali kelti klausimų koalicijos partneriams „aušriečiams“, I. Ruginienė pabrėžė – „premjeras yra laisvas pasirinkti su kuo susitikti ir išgerti kavos“.
Tiki dabartine koalicija
Nors „Nemuno aušrai“ kol kas nepateikia naujų kandidatų į Vyriausybę, o partijos lyderis R. Žemaitaitis ne kartą grasino ultimatumais, I. Ruginienė tvirtina ir toliau tikinti dabartinės sudėties valdančiąja koalicija.
„Tikrai tikiu ir tikėjau šita koalicija. Ir mano pagrindinis momentas, apie kurį irgi buvo nemažai kalbėta – rezultato siekimas ir darbai. Tai Vyriausybės programa ir jos vykdymas. Tai labai norėčiau, kad visi strateginiai partneriai, su kuriais mes sutarėme dėl Vyriausybės programos, turėtų tą patį matymą ir pradėtų galvoti, kaip mes įvykdysime Vyriausybės programą“, – kalbėjo ji, paklausta, ar nesigaili koalicijos su „aušriečiais“.
„Tikrai „Nemuno aušrą“ vertinu kaip partnerį, bet labai norėčiau, kad tie sprendimai būtų daromi greitai ir susišnekant, ir pasitariant“, – tęsė būsimosios Vyriausybės vadovė.
Tiesa, klausiama, ar socialdemokratai neketina performuoti valdančiosios daugumos, I. Ruginienė nurodė, kad toks klausimas yra ankstyvas, tačiau „visos galimybės yra galimos“.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą – šiuo metu jame yra 12 pavardžių
Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus. Visgi, kol kas kandidatų „aušriečiai“ nėra pateikę.
