Atvykus į Grybų šventę – akibrokštas Ruginienei: „Svetingumas dingo it dūmas“

Šeštadienį Varėnoje vyko tradicinė Grybų šventė, kurioje prisistatė rajono seniūnijos.
Kiekviena jų kviečia užsukti į savo kiemelius, vaišina kvapniomis gėrybėmis, vilioja dainomis bei gera nuotaika.
Visgi į naujienų portalą pasikreipusi skaitytoja Regina (vardas pakeistas – aut. past.) teigia, kad šiemet ją neva šokiravo Vydenių seniūnijos seniūnės Genės Ramaškienės poelgis, kai į šventę atvyko paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.
„Vydenių seniūnija kone pribloškė.. Kai į kiemelį užėjo meras Algis Kašėta, seniūnė Genė Ramaškienė šoko aplink jį, visaip bandydama įsiteikti, o štai kai užsuko premjerė, seniūnės svetingumas dingo it dūmas“, – pasakojo šventės dalyvė.
Skaitytoja tvirtino, kad kol paskirtoji premjerė bendravo su ansamblio moterimis, seniūnė tuo metu nuėjo kalbinti vaikų.
„O kai Vyriausybės vadovė patraukė link išėjimo iš Vydenių kiemelio, seniūnė lengviau atsikvėpė pasakydama: „va, išėjo“, – pridėjo ji.
Tai moteris užfiksavo ir vaizdo įraše, kuriuo ji pasidalino ir su tv3.lt naujienų portalu.
Teigia, kad laukė premjerės
Naujienų portalo tv3.lt žurnalistai dėl kilusios situacijos susisiekė ir su Vydenių seniūne G. Ramaškiene, kuri papasakojo, kas nutiko Grybų šventės metu.
Pasak Vydenių seniūnės ji ir keletas kitų kolektyvo narių buvo pasiruošusios sutikti premjerę, tačiau to padaryti galiausiai nepavyko dėl to, kad premjerę lydėję asmenys I. Ruginienę nuvedė į kitą pusę.
„Premjerę pravedė taip, kad neužsuktų ten, kur mes buvome ir tiek. Ją palydėjo iki ansamblio, mes atėjome prie takelio laukti, kad juos pakviesti visus, bet ji buvo gražiai išvesta pro vartelius, kad neitų“, – aiškino Vydenių seniūnė.
„Mes šventę darom visiems ir mes jų nerūšiuojam“, – pridėjo ji.
Premjerė dalinosi kadrais iš Grybų šventės
Apie tai, kad premjerė lankėsi Grybų šventėje Varėnoje premjerė dalinosi ir savo pačios „Facebook“ paskyroje, kur ji dėkojo organizatoriams už sukurtą šventę.
„Diena Varėnoje – kartu su žmonėmis ir miško gėrybėmis!
Šiandien apsilankiau Varėnos grybų šventėje – vienoje gražiausių Dzūkijos tradicijų, kuri kasmet suburia visą Lietuvą. Džiaugiuosi galėjusi pabendrauti su vietiniais, pasveikinti šventės dalyvius ir pasidžiaugti šio krašto svetingumu bei gamtos turtais.
Varėna – tikra grybų sostinė, o dar svarbiau – bendruomenės, kuri gyvena nuoširdumu ir darbštumu, namai.
Ačiū organizatoriams, savanoriams ir visiems, kurie kūrė šventę! Tokie susitikimai įkvepia ir primena, kiek daug galime nuveikti kartu.
Kaip ir ne kartą minėjau, susitikimus visoje Lietuvoje tęsiu toliau, nepriklausomai nuo savo pareigų!“, – „Facebook“ rašė paskirtoji premjerė.
