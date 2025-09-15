Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė rėžė: „Ne Žemaitaitis mane paskyrė, ne jis ir atleis“

2025-09-15 15:04 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 15:04

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė tvirtina – nepaisant valdančiosios daugumos partnerio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų, koalicinė sutartis tebegalioja. Pastarajam svarstant, kad po šalies vadovo sprendimo atmesti „aušriečių“ teiktus kandidatus gali tekti dar kartą balsuoti dėl Vyriausybės vadovės, I. Ruginienė atkerta – ją į pareigas paskyrė ne „Nemuno aušros“ pirmininkas.

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)

„Pirmiausiai – ne Žemaitaitis mane paskyrė, ne jis ir atleis. Koalicinė sutartis galioja ir visiškai šitie procesai jos neįtakoja“, – pirmadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.

Kaip skelbta, paaiškėjus, kad šalies vadovas atmetė „aušriečių“ siūlytus kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus Povilą Poderskį bei Mindaugą Jablonskį, R. Žemaitaitis pareiškė, jog valdančiosios koalicijos – nebėra.

I. Ruginienė tvirtino – koalicijos partneriai gali spręsti susiklosčiusią situaciją tik kalbėdamiesi, bet ne šantažuodami vienas kitą.

„Man tikrai jokie grasinimai nebaisūs ir manęs nepaveiks. Mane gali paveikti tarimasis ir apsikeitimas argumentais, bet ne grasinimas ir šantažas“, – pabrėžė socialdemokratė.

„Nenormalu (šantažuoti – ELTA), bet, kaip ir sakiau, su manimi galima susitarti. Bet šantažas ir grasinimai – tikrai ne tas kelias“, – akcentavo I. Ruginienė.

Prezidento argumentai dėl P. Poderskio ir M. Jablonskio – skamba rimtai

I. Ruginienė nurodė, kad P. Poderskio ir M. Jablonskio kandidatūras atmetęs Gitanas Nausėda paaiškino tokio sprendimo argumentus, kurie, anot paskirtosios premjerės, „skamba rimtai“.

„Prezidentas turėjo ilgesnį laiką susipažinti ir su įvairių tarnybų atėjusia informacija, pasišnekėti detaliau su kandidatais. Na, ir prezidento argumentai tikrai skamba rimtai“, – kalbėjo ji, nesutikdama su R. Žemaitaičio mintimis, esą atmesdamas kandidatus šalies vadovas ją pažemino.

„Pateikiau geriausia, ką tuo metu turėjau. Ir nepamirškime, kad procesas buvo sudėtingas. Buvo paskutinė diena, kada turėjo išeiti dekretas. Tai mes tikrai negalėjome užgaišti nei penkių minučių“, – kalbėjo 20-osios Vyriausybės vadovė.

„Man atrodo, reikia tiesiog nusiraminti, nustoti politikuoti, o pradėti imtis darbų ir ieškoti tinkamų kandidatų“, – aiškino I. Ruginienė.

„Kiekvieno partnerio pagrindinė atsakomybė – pateikti kandidatus, kurie būtų tinkami“

Klausiama, kaip toliau galėtų vykti Vyriausybės formavimo procesai, I. Ruginienė nurodė, jog nauji kandidatai į aplinkos ir energetikos ministrus turėtų būti pateikti greitai, mat rugsėjo 23 d. yra planuojama Vyriausybės priesaika.

„Aš galvoju, kad šitie procesai turi vykti greitai ir labai norėčiau, kad partneriai iš tikrųjų žiūrėtų į procesą labai rimtai. Nes Vyriausybės suformavimas yra ne šiaip interesų būrelio susibūrimas, bet tai yra rimtas procesas. Ir Vyriausybės programa paruošta, turime imtis darbų“, – sakė I. Ruginienė.

„Tai reiškia, kad priesaika, kaip ir numatyta, (rugsėjo – ELTA) 23 dieną. Tai mes turime tilpti į šiuos laiko rėmus. Ir kiekvieno partnerio pagrindinė atsakomybė pateikti tuos kandidatus, kurie būtų tinkami“, – aiškino premjerė.

Ji taip pat leido suprasti, kad „aušriečiams“ derėjo tinkamai įsivertinti aplinkybes dėl potencialių kandidatų į jiems deleguojamas ministerijas.

„Jeigu neturi kandidatų, reikėjo tą faktorių įsivertinti prieš einant į koaliciją“, – sakė ji, pridurdama, kad socialdemokratai nebūtų linkę keistis ministerijomis su „aušriečiais“.

Sako, kad partiniai kandidatai yra kriterijus tik prezidentui

Klausiama, ar sutiktų teikti kandidatus, kurie priklauso „Nemuno aušros“ partijai, I. Ruginienė tvirtino, jog priklausymas R. Žemaitaičio vadovaujamiems „aušriečiams“ jai nėra kriterijus. Anot jos, tokį reikalavimą turi tik G. Nausėda.

„Man nėra kriterijus, prezidentui yra“, – sakė ji, pripažindama, kad R. Žemaitaitis bandė jai siūlyti partijai priklausančius kandidatus. 

„Tikrai buvo, bet tai nebuvo tinkami žmonės“, – sakė paskirtoji premjerė.

Nori tęsti darbą su esamais koalicijos partneriais

Paskirtoji premjerė taip pat teigė, jog, nepaisant R. Žemaitaičio pasisakymų, socialdemokratai nori išsaugoti dabartinę valdančiąją daugumą ir yra pasiruošę tęsti bendradarbiavimą su „aušriečiais“.

„Aš (…) matau darbą su šita koalicija. Tikrai ne mes norime išeiti iš koalicijos. Ir mes norėtume, kad joks partneris neišeitų iš koalicijos. Mes norėtume dirbti šitoje koalicijoje. Mes esame suplanavę ir sustygavę darbus“, – sakė Vyriausybės vadovė.

„Aš savo partnerius vertinu rimtai ir labai norėčiau, kad partneriai šitą procesą vertintų taip pat rimtai“, –akcentavo ji.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.

„Aušriečiai“, kuriems pagal koalicinę sutartį priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį Povilą Poderskį. 

Pirmadienį šalies vadovas pranešė atmetęs abi kandidatūras.

Anksčiau „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo pareiškęs – jeigu partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos. G. Nausėda tokius vieno koalicijos partnerių pareiškimus pavadino šantažu.

Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.

