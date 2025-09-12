Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vadovybės apsaugos tarnyba sako vertinanti siūlymą Remigijui Žemaitaičiui skirti apsaugą

2025-09-12 10:35 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 10:35

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ politikei Agnei Širinskienei dėl susidorojimo grėsmės kolegai parlamentarui Remigijui Žemaitaičiui siūlant skirti apsaugą, Vadovybės apsaugos tarnyba (VAT) sako vertinanti ir tikrinanti informaciją.

Remigijus Žemaitaitis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos" politikei Agnei Širinskienei dėl susidorojimo grėsmės kolegai parlamentarui Remigijui Žemaitaičiui siūlant skirti apsaugą, Vadovybės apsaugos tarnyba (VAT) sako vertinanti ir tikrinanti informaciją.

5

Parlamentarė ketvirtadienį išplatintame kreipimesi VAT tokį savo siūlymą grindė tuo, jog „Nemuno aušros“ lyderis platformoje „YouTube“ pranešė apie jam asmeniškai kylančią susidorojimo grėsmę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kanale „OpTV“ antradienį patalpintame vaizdo įraše R. Žemaitaitis kalbėdamas apie partijos skatinamą atlikti auditą „Ignitis grupėje“ sakė manantis, jog dėl to prieš jį gali suaktyvėti išpuoliai.

„Čia tik laiko klausimas, kada kokią provokaciją turėsime, ar tai auto įvykis imituotas bus... Tai tikrai bus, nes ta informacija gula pas mus į stalčių“, – kalbėjo parlamentaras.

VAT nurodė, jog minėtas vaizdo įrašas institucijai yra žinomas.

„Šiuo metu ši informacija yra tikrinama ir vertinama. Informacija, kokios ir kada gali būti taikomos saugumo užtikrinimo priemonės, viešai neteikiama“, – BNS penktadienį nurodė tarnyba.

Remiantis vadovybės apsaugos įstatymu, apsauga Seimo nariams gali būti skirta „jeigu grėsmė jų saugumui kyla dėl dabartinės ar buvusios jų politinės veiklos“.

Pats R. Žemaitaitis yra sakęs, kad apsauga jam šiuo metu nereikalinga, todėl net ir esant sprendimui ją suteikti, jis tikrai atsisakytų, o tokį kolegės siūlymą vadino trolinimu.

A. Širinskienė kurį laiką kartu su R. Žemaitaičiu priklausė „Nemuno aušrai“, tačiau kilus nesutarimams Seimo narė šią politinę jėgą paliko ir pasirinko atstovauti demokratams.

