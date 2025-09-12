Žemaitaitis registruoja prekių ženklus „Nemuno duona“ ir „Nemuno dešra“

Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitiko Mato Baltrukevičiaus teigimu, jei tikrai prasidės tokia veikla, kokia apibrėžiama prekių ženklų registravimo kortelėse, etikos sargai turės darbo, nes tai būtų nelegali politinė reklama. Anot jo, rinkodaros požiūriu, tikėtina, kad pradėjus veiklą prekių ženklas būtų panašus į partijos logotipą, o panašiausias precedentas – agurkai „Geras vaizdelis“ su Viktoru Upsaskichu ant etikečių.
Politologas Ignas Kalpokas svarsto, kad šių ženklų registravimas, ko gero, nereiškia, kad R. Žemaitaitis artimiausiu metu vykdys kokią nors veiklą.
„Šiuo atveju matyčiau kitą potekstę: kadangi kai kuriuose interneto folkloro sluoksniuose jo politinė jėga yra vadinama „Nemuno dešra“ (...) tokio prekių ženklo registravimas galimai leistų jam reikalauti šalinti kritišką turinį, nes kenkia prekių ženklui ir panašiai“, – vertina I. Kalpokas.
