Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
21
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis registruoja prekių ženklus „Nemuno duona“ ir „Nemuno dešra“

2025-09-12 07:36 / šaltinis: BNS
2025-09-12 07:36

Nemuno aušros“ įkūrėjui Remigijui Žemaitaičiui Valstybiniam patentų biurui (VPB) pateikus paraiškas registruoti du maisto gamybos sektoriuje taikytinus prekių ženklus: „Nemuno duona“ ir „Nemuno dešra“, politologai prognozuoja, kad politikoje sukauptą kapitalą bandoma konvertuoti į ekonominį, penktadienį rašo „Verslo žinios“

Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Nemuno aušros“ įkūrėjui Remigijui Žemaitaičiui Valstybiniam patentų biurui (VPB) pateikus paraiškas registruoti du maisto gamybos sektoriuje taikytinus prekių ženklus: „Nemuno duona“ ir „Nemuno dešra“, politologai prognozuoja, kad politikoje sukauptą kapitalą bandoma konvertuoti į ekonominį, penktadienį rašo „Verslo žinios“

REKLAMA
21

Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitiko Mato Baltrukevičiaus teigimu, jei tikrai prasidės tokia veikla, kokia apibrėžiama prekių ženklų registravimo kortelėse, etikos sargai turės darbo, nes tai būtų nelegali politinė reklama. Anot jo, rinkodaros požiūriu, tikėtina, kad pradėjus veiklą prekių ženklas būtų panašus į partijos logotipą, o panašiausias precedentas – agurkai „Geras vaizdelis“ su Viktoru Upsaskichu ant etikečių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Politologas Ignas Kalpokas svarsto, kad šių ženklų registravimas, ko gero, nereiškia, kad R. Žemaitaitis artimiausiu metu vykdys kokią nors veiklą. 

„Šiuo atveju matyčiau kitą potekstę: kadangi kai kuriuose interneto folkloro sluoksniuose jo politinė jėga yra vadinama „Nemuno dešra“ (...) tokio prekių ženklo registravimas galimai leistų jam reikalauti šalinti kritišką turinį, nes kenkia prekių ženklui ir panašiai“, – vertina I. Kalpokas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Dainius Labutis
Žemaitaitis neatmeta galimybės trauktis iš koalicijos, jei nebūtų patvirtinti „aušriečių“ ministrai (8)
Agnė Širinskienė, Remigijus Žemaitaitis (tv3.lt koliažas)
Širinskienė dėl susidorojimo grėsmės siūlo Žemaitaičiui skirti apsaugą: siūlymas nėra „trolinimas“ (8)
Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Tęsiamos baigiamos kalbos Remigijaus Žemaitaičio antisemitizmo byloje (8)
Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis: „Nemuno aušra“ pirmuoju Seimo vicepirmininku siūlo Šukį (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų