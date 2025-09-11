Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis neatmeta galimybės trauktis iš koalicijos, jei nebūtų patvirtinti „aušriečių“ ministrai

2025-09-11 15:26 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 15:26

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis tikina, jog jei partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos – darbą turėtų tęsti mažumos Vyriausybė. 

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Dainius Labutis

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis tikina, jog jei partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos – darbą turėtų tęsti mažumos Vyriausybė. 

0

„(Iš prezidento – ELTA) žinių kol kas negavau, (kandidatai į ministrus – ELTA) yra pateikti. Manau, prezidentas vadovaujasi Konstitucija. Ministrai yra teikiami visos valdančiosios daugumos, ir realiai tokia sudėtis turi būti patvirtinta“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė parlamentaras. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš matau, kad esant ekonominiam nestabilumui, kariniam nestabilumui, mes galime turėti mažumos Vyriausybę. Tą aš realiai matau ir tą jau sakiau rugpjūčio mėnesį. Arba mes toliau važiuojame į chaosą valstybėje (…), arba dirbame. Aš esu už tai, kad būtų stabilumas, ramybė ir darbas“, – pridūrė jis. 

ELTA primena, kad savaitės pradžioje prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.

„Aušriečiai“, kuriems priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus deleguoja Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį Povilą Poderskį. 

Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį. Tiesa, ar jie bus patvirtinti ministrais, vis dar neaišku. 

