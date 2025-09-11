Žemaitaitis neatmeta galimybės trauktis iš koalicijos, jei nebūtų patvirtinti „aušriečių“ ministrai

„(Iš prezidento – ELTA) žinių kol kas negavau, (kandidatai į ministrus – ELTA) yra pateikti. Manau, prezidentas vadovaujasi Konstitucija. Ministrai yra teikiami visos valdančiosios daugumos, ir realiai tokia sudėtis turi būti patvirtinta“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė parlamentaras.
„Aš matau, kad esant ekonominiam nestabilumui, kariniam nestabilumui, mes galime turėti mažumos Vyriausybę. Tą aš realiai matau ir tą jau sakiau rugpjūčio mėnesį. Arba mes toliau važiuojame į chaosą valstybėje (…), arba dirbame. Aš esu už tai, kad būtų stabilumas, ramybė ir darbas“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad savaitės pradžioje prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus deleguoja Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį Povilą Poderskį.
Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį. Tiesa, ar jie bus patvirtinti ministrais, vis dar neaišku.
