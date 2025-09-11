Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Širinskienė dėl susidorojimo grėsmės siūlo Žemaitaičiui skirti apsaugą: siūlymas nėra „trolinimas“

2025-09-11 10:10 / šaltinis: BNS
2025-09-11 10:10

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ politikė Agnė Širinskienė kolegai parlamentarui Remigijui Žemaitaičiui dėl susidorojimo grėsmės siūlo skirti apsaugą.

Agnė Širinskienė, Remigijus Žemaitaitis (tv3.lt koliažas)

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ politikė Agnė Širinskienė kolegai parlamentarui Remigijui Žemaitaičiui dėl susidorojimo grėsmės siūlo skirti apsaugą.

3

Tai numatyta Seimo narės ketvirtadienį pasirašytame kreipimesi į Vadovybės apsaugos tarnybą.

Parlamentarė tokį savo siūlymą grindė tuo, jog „Nemuno aušros“ lyderis platformoje „YouTube“ pranešė apie jam asmeniškai kylančią susidorojimo grėsmę.

Kanale „OpTV“ antradienį patalpintame vaizdo įraše R. Žemaitaitis kalbėdamas apie partijos skatinamą atlikti auditą „Ignitis grupėje“ sakė manantis, jog dėl to prieš jį gali suaktyvėti išpuoliai.

„Čia tik laiko klausimas, kada kokią provokaciją turėsim, ar tai auto įvykis imituotas bus...tai tikrai bus, nes ta informacija gula pas mus į stalčių“, – kalbėjo parlamentaras.

Remiantis vadovybės apsaugos įstatymu, apsauga Seimo nariams gali būti skirta „jeigu grėsmė jų saugumui kyla dėl dabartinės ar buvusios jų politinės veiklos“.

„Prašau įvertinti Seimo nariui R. Žemaitaičiui kylančių grėsmių lygį ir, joms esant, įstatymo nustatyta tvarka skirti jam apsaugą“, – rašoma A. Širinskienės pasirašytame dokumente.

Ji žurnalistams sakė, jog šis siūlymas nėra „juokas ir tikrai ne trolinimas“.

„Manau, kad reiktų įvertinti grėsmes, nes vis dėlto vienas iš partijų lyderių“, – kalbėjo A. Širinskienė.

Parlamentarė kurį laiką kartu su R. Žemaitaičiu buvo partiečiai „Nemuno aušroje“, tačiau kilus nesutarimams Seimo narė šią politinę jėgą paliko ir pasirinko atstovauti demokratus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Tęsiamos baigiamos kalbos Remigijaus Žemaitaičio antisemitizmo byloje (8)
Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis: „Nemuno aušra“ pirmuoju Seimo vicepirmininku siūlo Šukį (2)
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
Seimo etikos sargai pradėjo dar vieną tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymų (3)
Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)
Olekas nesureikšmina Žemaitaičio pareiškimų: viskas bus tvarkingai (1)



