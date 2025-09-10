Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Veryga neatmeta, kad galutinis teismo sprendimas dėl Žemaitaičio gali turėti įtakos koalicijai

2025-09-10 09:39 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 09:39

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Aurelijus Veryga sako, kad galutinis teismo sprendimas dėl antisemitiniais pareiškimais kaltinamo Remigijaus Žemaitaičio gali turėti įtakos rugpjūti performuotai valdančiajai koalicijai. 

Aurelijus Veryga BNS Foto

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Aurelijus Veryga sako, kad galutinis teismo sprendimas dėl antisemitiniais pareiškimais kaltinamo Remigijaus Žemaitaičio gali turėti įtakos rugpjūti performuotai valdančiajai koalicijai. 

4

„Gali būti visko, aš tikrai neatmesčiau, kad tada gali būti kažkokių persvarstymų koalicijoje. Nes, be abejo, į kiekvieno politiko situacijas yra reaguojama (...). Natūralu, kad tai gali sukelti politinių bangų, vertinimų, diskusijų“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė A. Veryga.

„Bet kol nėra nuosprendžio, nenorėčiau tuo spekuliuoti, nes kol kas tai yra prokurorų siūlymai, matysime teismo sprendimą“, – akcentavo jis.

Kaip jau buvo skelbta, pirmadienį prokuroras Justas Laucius pasiūlė antisemitiniais pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimu kaltinamam R. Žemaitaičiui skirti piniginę baudą – 51,2 tūkst. eurų. Pats R. Žemaitaitis sako, jog toks prokuroro siūlymas yra politizuotas.

Bylos nagrinėjimą teismas tęs rugsėjo 11 dieną.

Anot teisėsaugos, būdamas Seimo nariu, R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“, komentuodamas žinią, kad Izraelio pajėgos nugriovė palestiniečių mokyklą, galimai niekino žydų tautybės asmenis, vartojo antisemitinius pasisakymus.

Taip pat pagal kaltinamąjį aktą, R. Žemaitaitis, būdamas Seimo nariu, per parlamento plenarinį posėdį pasakytoje kalboje viešai paskleidė prieš žydų tautybės asmenis nukreiptą antisemitizmo normalizavimo idėją, niekindamas ir skatindamas neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų tautybės.

2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog tuometis Seimo narys R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau rudenį dalyvavo rinkimuose į Seimą ir vėl buvo išrinktas.

