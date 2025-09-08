Žemaitaičio baudžiamojoje byloje numatomos baigiamosios kalbos

„Numatomos baigiamosios kalbos“, – Eltai sakė bylą nagrinėjančio Vilniaus apygardos teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
Baigiamųjų kalbų pradžioje pirmasis paprastai pasisako prokuroras – jis pasiūlo bausmę kaltinamajam. Po to klausoma advokato kalbos. Bylos nagrinėjimo pabaigoje suteikiama paskutiniojo žodžio teisė kaltinamajam.
Pagal politikui inkriminuotus straipsnius Baudžiamasis kodeksas numato viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą, laisvės atėmimu iki dvejų metų.
ELTA primena, kad dėl galimų antisemitinių pareiškimų teisiamas parlamentaras tvirtina, kad savo komentarais neneigė Holokausto. Kaltinamasis nurodė tiesiog kalbėjęs apie žudynes, nuo kurių kentėjo ne tik žydų, bet ir lietuvių tauta.
R. Žemaitaitis tikina, kad jo komentarai ir pasisakymai nebuvo nukreipti prieš žydus. Jis pažymėjo kalbėjęs apie Izraelio smurtą prieš palestiniečius, norėdamas perteikti mintį, kad dėl tokių valstybės veiksmų vėliau gali būti kaltinama visa žydų tauta.
Politikas pabrėžė, kad „Facebook“ rašydamas apie lietuvių žudynes, neneigė Holokausto. R. Žemaitaitis tvirtino tik norėjęs akcentuoti, kad žiaurumus yra patyrusi ne tik žydų, bet ir kitos tautos, pavyzdžiui, lietuviai ar palestiniečiai.
Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos baudžiamosios bylos duomenimis, R. Žemaitaičiui kaltinimai grindžiami ir jo paties įrašais socialiniame tinkle „Facebook“ bei pasisakymais parlamente.
Anot teisėsaugos, būdamas Seimo nariu, R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“, komentuodamas žinią, kad Izraelio pajėgos nugriovė palestiniečių mokyklą, galimai niekino žydų tautybės asmenis, vartojo antisemitinius pasisakymus.
„Pasirodo, be Putino dar vieni gyvuliai atsirado Pasaulyje – IZRAELIS. Vienas su tankais mokyklas griauna, kitas su traktoriais! (…) Po tokių įvykių nelieka nuostabos, kodėl gimsta tokie pasakymai: Lipo žydas kopėčiom ir nukrito netyčiom. Imkit, vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką“, – „Facebook“ rašė R. Žemaitaitis.
Pagal kaltinamąjį aktą, R. Žemaitaitis, būdamas Seimo nariu, per parlamento plenarinį posėdį pasakytoje kalboje viešai paskleidė prieš žydų tautybės asmenis nukreiptą antisemitizmo normalizavimo idėją, niekindamas ir skatindamas neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų tautybės.
Anot prokuratūros, Seimo narys R. Žemaitaitis taip pat kaltinamas ir tuo, kad savo įrašuose socialiniame tinkle „Facebook“, paskelbtuose 2023 m. birželio mėn. 13, 14 ir 15 dienomis, viešai šiurkščiai menkino nacistinės Vokietijos Lietuvos teritorijoje įvykdytą žydų genocidą (Holokaustą), tai darydamas užgauliu ir įžeidžiančiu būdu.
Valstybės kaltintojas šioje byloje, Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiaisis prokuroras Justas Laucius teisme anksčiau teigė, kad R. Žemaitaitis viename iš savo įrašų „Facebook“ nurodė, jog žydų tautybės asmenys prisidėjo prie lietuvių žudynių. Pasak valstybės kaltintojo, politikas socialiniame tinkle skelbė, kad Pirčiupių kaimo žudynes įvykdė ne naciai, o žydai.
Pirčiupių žudynės įvykdytos 1944 m. birželio 3 d., kai nacių okupantai gyvus sudegino 119 Pirčiupių kaimo gyventojų. Diversines užduotis vykdžiusiam Raudonosios armijos būriui nukovus 6 vokiečių kareivius, nacių kariškiai, reaguodami į tokius veiksmus, apsupo Pirčiupių kaimo dalį, visus tuo metu ten buvusius žmones – 69 vaikus, 29 moteris, 21 vyrą – suvarė į kelis gyvenamuosius namus bei kluonus ir gyvus sudegino.
Anot Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, dažnas nacių okupantų atsakas į išpuolius prieš nacistinės Vokietijos kariuomenę ir policiją buvo nekaltų gyventojų žudynės, kuriomis siekta atgrasinti sovietinius partizanus ir diversantus nuo panašių veiksmų.
2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog tuometis Seimo narys R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau rudenį dalyvavo rinkimuose į Seimą ir vėl buvo išrinktas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!