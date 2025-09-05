Būsima teisingumo ministrė pasisakė dėl partnerystės įteisinimo: siūlo „artimojo ryšio įstatymą“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Rita Tamašunienė šiandien susitiko su G. Nausėda. Politikoje ji jau spėjo pasižymėti – dirbo vidaus reikalų ministre Sauliaus Skvernelio Vyriausybėje. Panašu, kad tą gausią patirtį suvokia ir prezidentas Nausėda. Nors pokalbis ir truko ilgiau nei valandą, prezidentui Tamašunienė atrodo rimta kandidatė.
„Jeigu susipažinęs su specialiųjų tarnybų pateikta informacija, prezidentas negaus ypatingos informacijos, tai sprendimas bus teigiamas“, – komentuoja prezidento vyriausiasis patarėjas Andrius Kabišaitis.
Teisingumo ministerija nubyrėjo lenkams koalicijos formavimo metu. Kadangi jie dabar bendroje frakcijoje su „valstiečiais“, tad Aurelijus Veryga buvo priverstas dalintis ministerijomis. Lenkų rinkimų akcija svarstė, kas geriausiai pasiruošęs atstovauti jiems Teisingumo ministerijoje. Visgi, jau nuo pat pradžių viršuje kabojo Ritos Tamašunienės pavardė.
„Yra toks dalykas kaip pareiga ir atsakomybė. Aš jau nežiūriu į savo asmeninius norus, bet vis dėlto esu atsakingas žmogus. – O tai asmeniškai norite, jei be partijos? – Na, po įvertinimo – tiek partijos draugų, tiek prezidento, su premjere kalbėjomės, tai man to stimulo priduoda. Ir aš imsiuosi šių pareigų“, – teigia R. Tamašunienė.
Atsakė, ką darys su partnerystės įstatymu
Nors ministeriją lenkai per koalicijos derybas gavo, kartu atsinešė ir pageidavimų sąrašą. Jis prisegtas atskiru priedu prie koalicinės sutarties – lenkai partnerystės įstatymui nepritars.
Tačiau primename, kad Inga Ruginienė, paskirtoji premjerė, dar neseniai kalbėjo, kad būtent Teisingumo ministerijai pavedė išspręsti šį klausimą. Tai paragino daryti ir Konstitucinis teismas.
Tai klausimas, kuriam ypač priešinasi lenkų rinkimų akcija – būsimi Teisingumo ministerijos šeimininkai.
„Aš galvoju, kad mes galime tokiam rezonuojančiam visuomenei klausimui nedaryti tokių įtampų, bet pasistengti tas teises sudėlioti į artimojo ryšio įstatymą arba civilinio kodekso pakeitimus“, – komentuoja R. Tamašunienė.
Prognozuoja mažumos Vyriausybę
Toliau pas prezidentą prisistato paskutinis socdemų atvestas kandidatas. V. Kondratovičius 9 mėnesius ministro batuose pabuvojęs ir toliau nori vadovauti Vidaus reikalų ministerijai. Tam prezidentas neprieštarauja.
Prezidentui prisistatė visi socialdemokratų ir „valstiečių“ bei lenkų rinkimų akcijos kandidatai į ministrus. Šalia prezidento ant kėdės dar nesėdėjo du „Nemuno aušros“ atstovai, tačiau laikrodis tiksi – iki Vyriausybės sudėties tvirtinimo liko kelios dienos.
„Nė vienas savo srities specialistas nenori dabar lįsti po tanku „Nemuno aušros“. Ir gadinti savo reputacijos. Antra – mes girdime istorijas iš žemės ūkio ministro Hofmano, kaip buvo daromas spaudimas jam“, – situaciją įvertina politologas Ainius Lašas.
Vakar prezidentas ypač sukritikavo Renatos Saulytės kandidatūrą į aplinkos ministrus. Retoriškai prezidentas klausė, ar tai geriausia, ką gali pasiūlyti „Nemuno aušra“.
Negana to, šalia prezidento artimiausiu metu turėtų sėdėti ir savo kandidatūrą pristatinėti kandidatas į energetikos ministrus. Užkulisiuose kalbama, kad „Nemuno aušra“ ant prezidento stalo nori nešti Artūro Skardžiaus ir Aido Gedvilo pavardes, tačiau, aišku, kad prezidentas nori, jog dabartinis ministras – Žygimantas Vaičiūnas – toliau tęstų darbą. Žemaitaičio pozicija dėl Vaičiūno – neaiški.
„Prezidentas, jeigu principingai stovės, tai jis gali atstovėti poziciją ir tada kažkoks laikinai einantis ministro pareigas viceministras ar kažkoks panašus sprendinys. Ir tiesiog prezidentas nenusileis. Bent jau šioje situacijoje. Bent jau šioje situacijoje neatrodo, kad jis pasiruošęs nusileisti“, – teigia A. Lašas.
„Mano nuojauta kužda, kad gali likti mažumos Vyriausybė rugsėjo 10 dieną“, – prognozuoja R. Žemaitaitis.
