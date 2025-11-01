Lietuva šiemet neteko šių garsių žmonių: širdyse išliks amžinai

Visų Šventųjų diena – proga ne tik uždegti žvakelę ant artimųjų kapų, bet ir prisiminti tuos, kurie kūrė mūsų šalies veidą, įkvėpė, mokė ir jungė žmones.
Sigitas Jakubauskas
Šiemet, metų pradžioje, sulaukęs 68-erių mirė Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorius ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros bei meno premijos laureatas Sigitas Jakubauskas.
Žinomas aktorius S. Jakubauskas gimė 1956 m. Pivašiūnuose. 1977 m. baigė Lietuvos konservatoriją (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija).
Menininkas nuo 1977 m. dirbo Šiaulių dramos teatre, o nuo 2007 m. iki 2015 m. dėstė Šiaulių universitete.
Žinomas vyras ne tik vaidino kino filmuose, televizijos serialuose, bet yra sukūręs apie 100 vaidmenų įvairių režisierių spektakliuose.
Kęstutis Macijauskas
Vasarį teatro mylėtojus pasiekė dar vena liūdna žinia – mirė Klaipėdos dramos teatro aktorius Kęstutis Macijauskas. Vyrui buvo 69-eri.
Iš Tauragės kilęs aktorius teatre dirbo nuo 1980 m., sukūrė daugybę vaidmenų scenoje, režisavo eilę spektaklių šiame ir kituose teatruose.
K. Macijauskas taip pat sukūrė nemažai vaidmenų kine ir televizijoje, rašė pjeses vaikams ir išleido ne vieną knygą.
Gintaras Bendžius
Pavasarį pramogų pasaulį pasiekė skaudi žinia – paaiškėjo, kad žuvo garsus Lietuvos pop muzikos grupių prodiuseris Gintaras Bendžius.
Norvegijoje vyras pateko į audrą Šiaurės jūroje žvejodamas su draugu. Nors vienam lietuviui pavyko išsigelbėti, G. Bendžiui gyvybės išgelbėti nepavyko.
Klaipėdiečiai prodiuseriai broliai Gintaras ir Mindaugas Bendžiai į didžiąją sceną atvedė klausytojų pamėgtas grupes, kaip „Junior“, „Mango“. Taip pat dirbo ir su grupe „Pikaso“.
Ieva Liekytė
Vasaros pabaigoje Lietuvos aviacijos pasaulį sukrėtė skaudi žinia – mirė 30-metė pilotė instruktorė Ieva Liekytė.
I. Liekytė buvo baigusi operinį dainavimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tačiau turėjo didelę aistrą lėktuvams, jų pilotavimui.
2012 metais išsilaikė ultra lengvojo orlaivio piloto licenciją, o 2015 metais– PPL (Private Pilot License). Tai licencija, su kuria pilotė gali skraidinti daugiau nei du keleivius. Ievos gyvenime aviacija užėmė pagrindinę vietą – ji buvo ir pilotė, ir instruktorė.
Vykintas Širmas
Liepos mėnesį Dubajuje buvo paskelbtas apie garsaus šokėjo Vykinto Širmo dingimą, vėliau buvo patvirtinta, kad 28-erių vyras rastas negyvas.
Žinia apie apie jauno šokėjo mįslingą dingimą ir mirtį sukrėtė visą šalį.
Vykinto paieškoms buvo sutelktos visos pajėgos.
Mindaugas Kieras
Šiemet Lietuvos ledo ritulys neteko šalies sporto šakos vedlio, lyderio ir simbolio – Po nelaimingo atsitikimo mirė Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneris, buvęs rinktinės kapitonas ir siela Vilniaus „Hockey Punks“ klubo vyriausiasis treneris 45-erių metų Mindaugas Kieras.
Mindaugas Kieras Lietuvos rinktinės marškinėlius vilkėjo du dešimtmečius – nuo 1999 iki 2018 metų, per šį laikotarpį sužaisdamas rekordinį 100 rungtynių skaičių ir dalyvaudamas net 20 pasaulio čempionatų iš eilės. Tai – ne tik Lietuvos, bet ir viso tarptautinio ledo ritulio išskirtinis pasiekimas.
Su nacionaline komanda jis du kartus iškovojo pasaulio čempionato aukso medalius II divizione (2002 ir 2004 m.), sykį – sidabrą I divizione (2006 m.) bei keturis kartus bronzą I diviziono B grupėje (2014, 2015, 2016 ir 2017 m.). 2018 m. M. Kieras su rinktine pasidabino aukso medaliu ir padėjo iškovoti kelialapį į aukštesnį divizioną, o pats išsiskyrė daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikusio gynėjo titulu.
Audrys Karalius
Šiemet Lietuva taip pat neteko architekto Audrio Karaliaus.
A. Karalius gimė 1960 metų gruodžio 20 dieną, Vilniuje. Jis buvo Lietuvos architektas, Lietuvos architektų rūmų tarybos narys, laikraščio „Statybų pilotas“ redaktorius, straipsnių architektūros ir urbanistikos klausimais autorius.
1978 metais A. Karalius baigė Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnaziją, 1984 metais baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, Architektūros fakultetą. 1988 metais A. Karalius buvo Sąjūdžio Kaune dalyvis. 1990–1991 metais A. Karalius buvo Kauno miesto vyriausiasis architektas, nuo 1992 metų užsiėmė privačia architekto praktika.
1996 metais A. Karalius įkūrė ir vadovavo leidyklai „PVZ“, 1996–1998 metais buvo architektūros apžvalgos žurnalo „Arkitektas“ leidėjas, 1998–2009 m. dvisavaitinio laikraščio „Statybų pilotas“ vyriausias redaktorius.
Nuo 2000 metų A. Karalius buvo Europos Sąjungos premijos „Už šiuolaikinę architektūrą“, Mies van der Rohe fondo nepriklausomas ekspertas, atstovaujantis Lietuvai. Nuo 2010 metų – internetinio architektūros ir kultūros portalo Pilotas.lt redaktorius.
Rimtautas Vizgirda
Rugsėjį mirė 88-uosius metus ėjęs žinomas šalies verslininkas, filantropas bei Čilės garbės konsulas Rimtautas Vizgirda.
2001 metais įkūrė ir vadovavo telekomunikacijų bei informacinių technologijų bendrovei „Optimalus ryšys“.
R. Vizgirda taip pat buvo asociacijos „American Chamber of Commerce in Lithuania“ valdybos pirmininkas, Lietuvos nacionalinės operos ir baleto teatro fondo įkūrėjas, JAV Baltijos fondo valdybos bei Vilniaus klubo tarybos narys.
R. Vizgirda ėjo Čilės garbės konsulo pareigas Lietuvoje. Kartu su žmona Birute rėmė kultūros bei švietimo projektus, rūpinosi tėvo kūrybinio palikimo įamžinimu.
Jonas Biržiškis
Eidamas 94-uosius metus mirė inžinierius, pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės susiekimo ministras Jonas Biržiškis, ketvirtadienį pranešė Šilalės rajono savivaldybė.
1990–1996 metais ėjo Lietuvos susiekimo ministro pareigas septynių premjerų kabinetuose.
1997–2000 metais buvo asociacijos „Lietuvos keliai“ prezidentas, 2000–2006 metais dirbo „Lietuvos geležinkelių“ generaliniu direktoriumi, yra 28 išradimų autorius.
J. Biržiškis yra apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi, jam suteiktas Šilalės garbės piliečio vardas.
Kostas Smoriginas
Prieš pat Visų Šventųjų dieną Lietuvą pasiekė dar viena liūdna žinia - eidamas 73-iuosius metus, mirė Lietuvos aktorius, režisierius ir muzikantas Kostas Smoriginas.
Reikšmingiausius vaidmenis jis sukūrė D. Tamulevičiūtės ir Eimunto Nekrošiaus spektakliuose, nuo 1976-ųjų vaidino kine, režisavo spektaklius įvairiuose Lietuvos teatruose.
Studijuodamas pradėjo kurti dainas pagal lietuvių poetų žodžius, tapo vienu iš dainuojamosios poezijos kūrėjų. 1995 metais kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų, nuo 2000-ųjų ėmė rengti solinius koncertus.
1987 metais Kostas Smoriginas apdovanotas TSRS valstybine premija, 2000-aisiais už Makbeto vaidmenį to paties pavadinimo E. Nekrošiaus spektaklyje apdovanotas „Kistoforu“.
2001 metais K. Smoriginas įvertintas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, 2007-aisiais jam įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
