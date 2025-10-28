Lolos Daviet kūnas buvo rastas siaubingai sudarkytas ir su dalinai nukirsta galva lagamine 2022 metais, rašoma nypost.com
Tai buvo atvejis, kuris sukrėtė tautą ir sukėlė protestus dėl nepakankamai griežtos imigracijos kontrolės.
27-erių Dhabia Benkired – prostitutė iš Alžyro, kuri Prancūzijoje gyveno viršijo vizos galiojimo terminą – buvo nuteista už šį nužudymą.
Penktadienį jai buvo skirta laisvės atėmimo bausmė be galimybės išeiti anksčiau laiko – tai pirmasis toks atvejis moteriai Europos šalyje.
Lolos motina Delphine Daviet praėjusią savaitę kreipėsi į teismą, paaiškindama, kad po daugelio metų blaivybės jos vyras pradėjo gerti tą dieną, kai buvo rastas jų dukters kūnas.
„Jis gėrė nuo ryto iki vakaro ir galiausiai mirė iš sielvarto“, – sakė ji. Johanas Davietas mirė 2024 m. vasario mėn., sulaukęs 49 metų.
Siaubingai nukankino mergaitę
D. Benkired – imigrantė iš Alžyro, viršijusi savo studento vizos galiojimo terminą, – neturėjo namų ir nužudymo metu vertėsi prostitucija, rašo „Daily Mail“.
Teismo proceso metu teismui buvo parodytos nuotraukos, kuriose matyti Lolos kūno sužalojimai.
Teismas buvo informuotas, kad D. Benkired po pamokų įviliojo mergaitę į savo sesers butą. Ji privertė Lolą nusirengti, nusiprausti ir atlikti seksualinius veiksmus prieš ją nukankindama.
D. Benkired badė mergaitę žirklėmis ir užklijavo jai burną lipnia juosta, dėl ko ji užduso.
Teismo proceso metu motina paklausė teismo medicinos eksperto, ar Lola kentėjo. „Be abejo, ji kentėjo“, – toks buvo eksperto atsakymas.
Kankindama mergaitę, D. Benkired įdėjo jos kūną į juodą plastikinį lagaminą, nutempė jį į restoraną ir atgal, o vėliau išmetė daugiabučio namo fojė.
Kūnas buvo rastas tą pačią dieną benamio, kuris apie tai pranešė valdžios institucijoms.
Pasak teisme liudijusių pareigūnų, ant Lolos pėdų buvo paslaptingai užrašyti skaičiai „1“ ir „0“.
Delphine Daviet trečiadienį kreipėsi į savo dukters žudikę kaip į „šį padarą, šį monstrą“ ir paklausė teismo: „Kodėl Lola ją sekė?“
Advokatai teismui pareiškė manantys, kad D. Benkired norėjo atkeršyti Daviet šeimai už tai, jog šie atsisakė duoti jai raktą nuo butų Paryžiuje, kuriuose jie dirbo prižiūrėtojais.
D. Benkired kartais apsistodavo pas savo seserį tame butų komplekse.
Prieš mirtį tėvas pakabino laišką ant žudikės buto durų
Prieš mirtį Lolos tėvas parašė laišką dukrai, kurį pakabino ant D. Benkired buto durų: „Mano brangioji, aš vis dar nesuprantu, kodėl tu susidūrei su tokiu žiaurumu ir barbariškumu – tu, kuri buvai tokia gera.“
D. Benkired paprašė šeimos atleidimo. „Norėčiau paprašyti visos šeimos atleidimo. Tai, ką padariau, buvo siaubinga, ir aš to gailiuosi“, – teisme sakė D. Benkired, kaip praneša „Le Parisien“.
Siaubingos bylos detalės sukėlė protestus visoje šalyje – daugelis ragino vyriausybę sugriežtinti imigracijos apribojimus, nes D. Benkired buvo išduotas įsakymas išvykti iš Prancūzijos vos prieš du mėnesius iki nužudymo.
„Lola prarado gyvybę, nes jūs neišsiuntėte šios pilietės“, – teisingumo ministrui sakė respublikonų parlamento narys Éric Pauget.
Lolos motina ir brolis siekė, kad D. Benkired būtų nuteista kalėti iki gyvos galvos ir, pasak šeimos advokato, buvo patenkinti teismo sprendimu.
„Nustatydamas tinkamą bausmę, teismas atsižvelgė į neapsakomą psichologinę žalą, padarytą aukai ir jos šeimai tokiomis smurtinėmis ir beveik neapsakomomis aplinkybėmis“, – po nuosprendžio paskelbimo sakė teisėjas.
