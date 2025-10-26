Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Pasivaikščiojimas parke virto tragedija – puolęs paukštis pasiglemžė kūdikio gyvybę

2025-10-26 12:05
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 12:05

2021 metų vasarą Australiją sukrėtė tragiška istorija – Brisbeno parke jauna mama bandė apsaugoti savo penkių mėnesių kūdikį nuo puolusio šarkos, tačiau parkrito ir patyrė siaubingą nelaimę. Ant rankų laikyta mažylė Mia buvo sunkiai sužeista ir netrukus mirė ligoninėje.

Paukštis, žvakė, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

2021 metų vasarą Australiją sukrėtė tragiška istorija – Brisbeno parke jauna mama bandė apsaugoti savo penkių mėnesių kūdikį nuo puolusio šarkos, tačiau parkrito ir patyrė siaubingą nelaimę. Ant rankų laikyta mažylė Mia buvo sunkiai sužeista ir netrukus mirė ligoninėje.

2

Naujieną pranešė naujienų portalas „The Sun“.

Skaudus incidentas

Šis incidentas įvyko Glindemano parke, Holland Park West rajone. Mergaitės mama, vardu Simone, tuo metu bandė išvengti šarkos, kuri netikėtai puolė iš oro. Parkritus ir stipriai susitrenkus, kūdikis patyrė mirtinų sužalojimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žodžiais neįmanoma apibūdinti, kokį skausmą patiria tėvai. Tai kankynė, kuri nesibaigia“, – sakė mažylės tėvų seserys, pradėjusios lėšų rinkimo kampaniją, siekdamos padengti laidotuvių išlaidas ir suteikti tėvams laiko išgyventi netektį.

Artimieji rašė, kad „Mia buvo jų gyvenimo šviesa – mylima, branginama, džiaugsmo pilna mergaitė“. Šeima pabrėžė, jog tėvai nieko neprašė, tačiau pagalba leis jiems bent trumpam atsikvėpti nuo finansinių rūpesčių.

Brisbeno meras Adrianas Schrinneris po nelaimės nurodė atlikti tyrimą dėl šarkų kontrolės mieste ir gyventojų saugumo. „Žmonių saugumas yra svarbiausias. Turime jaustis saugūs eidami ar važiuodami mieste net ir per šarkų perėjimo sezoną“, – pabrėžė meras.

Puola lizdą saugantys patinai

Pasak BirdLife Australia atstovo Seano Dooley, šarkos puola tik lizdą saugantys patinai, ir taip elgiasi apie 10 proc. jų, tačiau „pasekmės gali būti itin pavojingos, ypač kai žmonės užklumpami netikėtai“.

Nors nuo nelaimės praėjo jau keleri metai, mama Simone iki šiol socialiniuose tinkluose dalijasi šios istorijos pamoka ir įspėja kitus tėvus būti itin atsargius gamtoje, ypač šarkų perėjimo laikotarpiu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

