Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirus vos 43-ejų buvusiai Vilniaus tarybos narei – jautri žinia

2025-10-24 12:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 12:57

Vakar pranešta apie 43-ejų buvusios ilgametės Vilniaus tarybos narės, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovės Editos Šiško mirtį. Skelbiama informacija, kur ir kada vyks atsisveikinimas.

Mirė buvusi ilgametė Vilniaus tarybos narė, 43-ejų Edita Šiško (nuotr. Facebook, 123rf.com)

Vakar pranešta apie 43-ejų buvusios ilgametės Vilniaus tarybos narės, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovės Editos Šiško mirtį. Skelbiama informacija, kur ir kada vyks atsisveikinimas.

REKLAMA
0

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie E. Šiško netektį vakar socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Valdemaras Tomaševskis.

Kaip nurodė V. Tomaševskis, buvusi ilgametė Vilniaus tarybos narė mirė po sunkios ligos.

Paskelbtos atsisveikinimo su Edita Šiško detalės

Šiandien Laidojimo paslaugų centras savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pranešė informaciją, kur ir kada bus galima tarti paskutinį „sudie“ E. Šiško.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Su giliausiu liūdesiu pranešame, kad netekome EDITOS ŠIŠKO (1982.09.15–2025.10.23).

Nuoširdi užuojauta šeimai, artimiesiems, draugams, kolegoms. Tegul prisiminimų šiluma lydi Jus šią sunkią akimirką.

REKLAMA
REKLAMA

Su Edita atsisveikinimas vyks Laidojimo paslaugų centro Grigiškių padalinyje, Kovo 11-osios g. 36, Vilniuje, šarvojimo salėje:

REKLAMA

• spalio 25 d., šeštadienį, 16:00–24:00 val.;

• spalio 26 d., sekmadienį, 8:30–14:00 val.

Šv. Mišios už Editos sielą bus aukojamos Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčioje spalio 26 d., sekmadienį, 12:00 val. Kviečiame pasimelsti kartu.

Laidojama Dėdeliškių kapinėse.

Mes, Laidojimo Paslaugų Centras, esame čia, kad padėtume Jums atsisveikinti su pagarba, ramybe ir šiluma.

REKLAMA
REKLAMA

Prisiminkime Editos kelią čia, žemėje, šviesiais prisiminimais, palydėkime jos sielą malda ir žvakelės liepsnele“, – dalijosi centras.

Mirė 43-ejų buvusi ilgametė Vilniaus tarybos narė

Naujienų portalas tv3.lt vakar dalijosi ir V. Tomaševskio pasidalinto įrašo tekstu. Jame rašoma:

„Po sunkios ligos mirė aktyvi lenkų bendruomenės Lietuvoje aktyvistė Edyta Szyszko. Iš visos širdies atsidavusi lenkų puoselėjimo ir kraujavimo reikalui Vilniaus krašte. Ji paliko savo vyrą Denisą, sūnų Marciną ir dukrą Kariną.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Edyta Szyszko gimė 1982 m. rugsėjo 15 d. Grzegorzewe, patriotiškoje Antoni ir Irenos Mielków šeimoje.

Edyta Szyszko buvo ilgametė tarybos narė ir Lietuvos lenkų rinkimų kampanijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos – sekretorė. Dėl tūkstančių rinkėjų valios ji dvi kadencijas ėjo Vilniaus miesto tarybos nario pareigas.

REKLAMA

Iki paskutinės gyvenimo akimirkos ji buvo ir Lietuvos lenkų sąjungos prezidentė bei Lenkijos meno rinktinės „Grzegorzanie“ narė. Ji buvo aktyvi daugelio Lenkijos įmonių ir partijų bendraorganizatorė, ilgametė šeimos turizmo ralio ZPL ir AWPL direktorė.

Ją prisimins kaip be galo šiltą žmogų, labai nuoširdų, visada besišypsantį, spinduliuojantį pozityvia energija. Reiškiame gilią užuojautą liūdesyje ir neviltyje panardintai Editos Šventosios atminties šeimai, draugams ir bendraminčiams.

Tegul gerasis Dievas priima ją į savo karalystę.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sužinojus, kas palaidota šiame kape, suspaudžia širdį ne vienam: Lietuvoje tokių kapų vos keli (nuotr. Svetlana Adler-Mikulėnienė, Aušra Bačėnė, 123rf.com)
Sužinojus, kas palaidota šiame kape, suspaudžia širdį: Lietuvoje tokių kapų vos keli (2)
Advokatas Edgaras Margevičius, žvakutė (nuotr. AlytusPlius, 123rf.com)
Mirus jaunam žinomam alytiškiui prabilo jo žmona: siunčia žinią visiems (5)
Giedrius Puskunigis ir Agnė Šataitė, žvakutė (nuotr. Fotobankas, 123rf.com)
Kompozitoriaus Giedriaus Puskunigio šeimoje – skaudi netektis (4)
Žvakė (nuotr. Fotodiena.lt)
Tėvui pjaunant medį šaka mirtinai prispaudė 5-erių sūnų: šeimos skausmui ribų nėra (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų