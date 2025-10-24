Mirus vos 43-ejų buvusiai Vilniaus tarybos narei – jautri žinia

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie E. Šiško netektį vakar socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Valdemaras Tomaševskis.
Kaip nurodė V. Tomaševskis, buvusi ilgametė Vilniaus tarybos narė mirė po sunkios ligos.
Paskelbtos atsisveikinimo su Edita Šiško detalės
Šiandien Laidojimo paslaugų centras savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pranešė informaciją, kur ir kada bus galima tarti paskutinį „sudie“ E. Šiško.
„Su giliausiu liūdesiu pranešame, kad netekome EDITOS ŠIŠKO (1982.09.15–2025.10.23).
Nuoširdi užuojauta šeimai, artimiesiems, draugams, kolegoms. Tegul prisiminimų šiluma lydi Jus šią sunkią akimirką.
Su Edita atsisveikinimas vyks Laidojimo paslaugų centro Grigiškių padalinyje, Kovo 11-osios g. 36, Vilniuje, šarvojimo salėje:
• spalio 25 d., šeštadienį, 16:00–24:00 val.;
• spalio 26 d., sekmadienį, 8:30–14:00 val.
Šv. Mišios už Editos sielą bus aukojamos Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčioje spalio 26 d., sekmadienį, 12:00 val. Kviečiame pasimelsti kartu.
Laidojama Dėdeliškių kapinėse.
Mes, Laidojimo Paslaugų Centras, esame čia, kad padėtume Jums atsisveikinti su pagarba, ramybe ir šiluma.
Prisiminkime Editos kelią čia, žemėje, šviesiais prisiminimais, palydėkime jos sielą malda ir žvakelės liepsnele“, – dalijosi centras.
Mirė 43-ejų buvusi ilgametė Vilniaus tarybos narė
Naujienų portalas tv3.lt vakar dalijosi ir V. Tomaševskio pasidalinto įrašo tekstu. Jame rašoma:
„Po sunkios ligos mirė aktyvi lenkų bendruomenės Lietuvoje aktyvistė Edyta Szyszko. Iš visos širdies atsidavusi lenkų puoselėjimo ir kraujavimo reikalui Vilniaus krašte. Ji paliko savo vyrą Denisą, sūnų Marciną ir dukrą Kariną.
Edyta Szyszko gimė 1982 m. rugsėjo 15 d. Grzegorzewe, patriotiškoje Antoni ir Irenos Mielków šeimoje.
Edyta Szyszko buvo ilgametė tarybos narė ir Lietuvos lenkų rinkimų kampanijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos – sekretorė. Dėl tūkstančių rinkėjų valios ji dvi kadencijas ėjo Vilniaus miesto tarybos nario pareigas.
Iki paskutinės gyvenimo akimirkos ji buvo ir Lietuvos lenkų sąjungos prezidentė bei Lenkijos meno rinktinės „Grzegorzanie“ narė. Ji buvo aktyvi daugelio Lenkijos įmonių ir partijų bendraorganizatorė, ilgametė šeimos turizmo ralio ZPL ir AWPL direktorė.
Ją prisimins kaip be galo šiltą žmogų, labai nuoširdų, visada besišypsantį, spinduliuojantį pozityvia energija. Reiškiame gilią užuojautą liūdesyje ir neviltyje panardintai Editos Šventosios atminties šeimai, draugams ir bendraminčiams.
Tegul gerasis Dievas priima ją į savo karalystę.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!