Mirė gerbiama Lietuvos visuomenininkė

Apie netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Šilalės rajono savivaldybė.
Atsisveikinama su Šilalės garbės piliete
Dėl iškilios krašto asmenybės netekties užuojautą pareiškė meras, kiti atstovai, tačiau ji palietė visą miesto bendruomenę – T. Ūksienė buvo gerbiama daugelio.
„Netekome Šilalės garbės pilietės Teresės Ūksienės
Su giliu liūdesiu pranešame, kad Anapilin iškeliavo Šilalės garbės pilietė Teresė Ūksienė – iškili mūsų krašto asmenybė, visuomenininkė, poetė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės skyriaus pirmininkė, ilgametė Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė.
Už visuomeniškumą, kūrybą ir veiklią meilę Šilalės kraštui Teresė Ūksienė buvo pelniusi nuoširdžią bendruomenės pagarbą ir pripažinimą. Jos darbai, šviesus pavyzdys ir atminimas išliks kiekvieno, turėjusio laimę ją pažinoti, širdyje.
Nuoširdžią užuojautą artimiesiems, bičiuliams ir visiems, kuriems brangus Teresės Ūksienės atminimas, reiškia meras Tadas Bartkus, Administracijos direktorius Andrius Jančauskas, vicemerai Jolanta Skrodenienė ir Ignas Gužauskis bei visa Šilalės bendruomenė“, – dalijosi Šilalės rajono savivaldybė.
