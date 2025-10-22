Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Skaudi netektis Lietuvos pedagogų bendruomenėje: mirė gerbiamas mokytojas

2025-10-22
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 09:20

Seirijų miesto Antano Žmuidzinavičiaus gimnaziją sukrėtė skaudi netektis – mirė gerbiamas fizikos mokytojas Romas Ruseckas.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Skaudi netektis Lietuvos pedagogų bendruomenėje: mirė gerbiamas mokytojas

0

Mirė gerbiamas mokytojas R. Ruseckas.

Mirė fizikos mokytojas

Socialiniame tinkle „Facebook“ gimnazijos bendruomenė pasidalijo žinia apie netektį. Nuotraukoje, kurioje buvo galima matyti R. Rusecką, šalia buvo užrašyti žodžiai:

„Į žemę krentant spalvingiems medžių lapams, baigėsi mūsų mokytojui Rimui Ruseckui skirta gyvenimo kreida. Jis 13 metų mūsų gimnazijos mokinius mokė ne tik fizikos, bet ir gyvenimo dėsnių. 

Liko suplanuoti darbai, svajonės, kurios jau niekada neišsipildys…

Mūsų atminty lieka Mokytojo dalykiškumas, paprastumas, sąmojis…

Tebūna jam šviesu ir gera amžinybėje.“

Gimnazijos bendruomenė taip pat prieraše prie nuotraukos pranešė, kada vyks atsisveikinimas su pedagogu. Jie rašė:

„Atsisveikinimas su velioniu nuo antradienio 15.30 Lazdijuose, Senamiesčio g. 7. 

Laidotuvės – ketvirtadienį Lazdijų kapinėse. Urna išnešama 11.45. Mišios 12 val. Lazdijų bažnyčioje.“

