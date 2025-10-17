„Panathinaikos“ išnaudojo „Anadolu Efes“ aukštaūgių netektis ir iškovojo pergalę Eurolygoje

Graikijos klubas svečiuose palaužė Stambulo „Anadolu Efes“ (2/3) – 95:81 (22:21, 21:21, 26:10, 29:26).
Rungtynės startavo permainingai, bet dar iki ilgosios pertraukos subyrėjo „Anadolu Efes“ priekinė linija. Pirmajame kėlinyje petį susižeidė Ercanas Osmani, o antrajame kelio traumą patyrė Georgios Papagiannis. Graikas negalėjo paeiti – jį iš aikštės išgabeno medikai.
Turkijos ekipa atsisakė kapituliuoti ir po Isaia Cordinier taškų prisitraukė iki vieno metimo, o pasiekus ilgąją pertrauką komandas skyrė tik taškas – 42:43.
Grant helping @Paobcgr finish Q3 Strong! #MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/tVd9cj50QW— EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2025
Lemiamu šiame mače tapo trečiasis kėlinys – „Panathinaikos“ susikrovė dviženklę persvarą, kuri vėliau netruko pasiekti dvidešimties taškų ribą (72:52). „Anadolu Efes“ bandė lipti iš šios balos, priartėjo iki dvylikos taškų, bet šį gaisrą užgesino Jeriano Granto ir Cedi Osmano tritaškiai.
„Panathinaikos“ šiam mačui neregistravo Mariaus Grigonio, neprireikė ir didelio pražangų apriboto Kendricko Nunno indėlio – žvaižgdė finišavo su „minus 4“ naudingumo balais.
Stambulo klubas labiausiai kentėjo nuo tautiečių rankų – C.Osmanas ir Omeras Yurtsevenas „Panathinaikos“ gretose kartu surinko 44 taškus ir 51 naudingumo balą.
Kaip ir buvo galima tikėtis pakrikus „Anadolu Efes“ priekinei linijai, svečiai dominavo arčiau krepšio. Dvitaškius Atėnų klubas metė net 66 procentų tikslumu (25/38), šeimininkai – vos 46 procentais (17/37).
Rungtynėms teisėjavo Artūras Šukys.
Kitame ture „Anadolu Efes“ sužais Turkijos derbį su Stambulo „Fenerbahče“ (2/3, „Panathinaikos“ svečiuosis pas Bolonijos „Virtus“ (2/2).
„Anadolu Efes“: Shane’as Larkinas 18 (3/5 tritaškių, 4 atk. kam., 5 rez. perd.), P.J.Dozieras 15 (3/4 tritaškių), Jordanas Loydas 13, Rolandas Šmitas 7 (5 atk. kam.).
„Panathinaikos“: Cedi Osmanas 29 (5 atk. kam., 6/10 tritaškių, 30 naud. bal.), Omeras Yurtsevenas 15 (6/7 dvitaškių, 4 atk. kam.), Jerianas Grantas 11 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), Richaunas Holmesas 10 (7 atk. kam.), Juancho Hernangomezas 9 (1/6 tritaškių), Kostas Sloukas (12 rez. perd.) ir T.J.Shortsas po 7.
