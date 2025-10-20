Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prie Baltijos šalių skriejo rusų naikintuvai: NATO reagavo skubiai

2025-10-20 21:31 / šaltinis: BNS
2025-10-20 21:31

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę keturis kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

NATO naikintuvai (nuotr. t.me/NATOpoRusski) (nuotr. Telegram)

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę keturis kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

0

Jos duomenimis, spalio 13 dieną NATO orlaiviai atpažino Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, jis skrido iš Kaliningrado srities ir po kurio laiko sugrįžo į ją. Orlaivis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVS) nepalaikė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spalio 14 dieną NATO oro policija vieną kartą palydėjo žvalgybinį rusų lėktuvą IL-20, kitą – naikintuvą SU-30. Abiem atvejais orlaiviai skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, tačiau tik žvalgybinis lėktuvas IL-20 palaikė radijo ryšį su RSVC. 

Spalio 15 dieną atpažintas kovos lėktuvas SU-30SM, skridęs be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVS nepalaikė.

Aljanso oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.

