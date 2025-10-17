Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

43 Lietuvos kariai išvyksta į NATO operaciją Kosove

2025-10-17 17:08 / šaltinis: BNS
2025-10-17 17:08

Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione penktadienį įvyko 43 Lietuvos kariuomenės karių išlydėtuvės į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją Kosove.

NATO kariai (nuotr. SCANPIX)

Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione penktadienį įvyko 43 Lietuvos kariuomenės karių išlydėtuvės į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją Kosove.

1

Kaip skelbia kariuomenė, Lietuvos pėstininkų būrys bus integruotas į Vokietijos kontingentą ir pusę metų vykdys įvairias užduotis, siekdamas užtikrinti saugumą bei stabilumą regione.

Tai pirmasis karių būrys, išvykstantis į misiją, kai Seimas gegužę pritarė siūlymui didinti Lietuvos karių skaičių operacijoje Kosove nuo 5 iki 60.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kosovo sostinėje Prištinoje veikiančiame NATO operacijos šabe iki šiol tarnavo vienas Lietuvos karys.

„Atsiliepdami į Vokietijos prašymą prisidėti, stipriname sąjungininkų kontingentą Kosove ir aktyviai dalyvaujame NATO kolektyvinėje gynyboje. Mūsų kariai tarnaus Kosove kartu su Vokietijos kariuomenės atstovais, o sąjungininkų kariai – čia, Lietuvoje, kartu su mumis“, – pranešime cituojama krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.

Lietuvos kariai veiks KFOR Regioninės Rytų vadavietės (angl. Regional Command-East, RC-E) atsakomybės rajone.

Vadavietės štabas įsikūręs „Bondsteel“ stovykloje netoli Ferizajaus, pietryčių Kosovo dalyje. Ši vadavietė koordinuoja saugumo užtikrinimą regione ir atlieka svarbų vaidmenį palaikant ilgalaikę taiką bei stabilumą.

„Viso pasiruošimo metu savo būriui akcentavau, kad Vokietijai, dislokuojančiai savo pajėgas Lietuvoje Rytinio flango saugumui užtikrinti, mes privalome padėti Kosovo Respublikoje. Šis bendradarbiavimas ne tik sustiprins abipusius ryšius, bet ir taps neįkainojama patirtimi ir garbės ženklu visam būriui“, – sakė KFOR būrio vadas ltn. Arnas Kiveris.

KFOR (Kosovo Force) yra NATO vadovaujama tarptautinė saugumo pajėgų operacija, pradėta 1999 metais po Kosovo karo, siekiant užtikrinti taiką, saugumą ir stabilumą regione.

Jos tikslas – sukurti saugią aplinką Kosovo gyventojams, mažinti konflikto riziką bei apsaugoti civilius nuo smurto ir kitų grėsmių. KFOR taip pat skatina taikų bendradarbiavimą tarp skirtingų etninių grupių ir prisideda prie ilgalaikio regiono stabilumo kūrimo.

Be to, KFOR teikia humanitarinę pagalbą civiliniams gyventojams, dalyvauja infrastruktūros atstatymo projektuose ir reagavimo į krizes veikloje. Ši operacija yra svarbi Europos saugumo architektūros dalis, prisidedanti prie Balkanų regiono stabilumo ir taikos užtikrinimo.

Šiuo metu KFOR pajėgas sudaro apie 4,7 tūkst. karių iš daugiau nei 30 šalių. Lietuvos karių dalyvavimas šioje misijoje, integruojantis į Vokietijos kontingentą, yra reikšmingas Lietuvos indėlis į NATO kolektyvinės gynybos užtikrinimą bei tarptautinį saugumą.

