Markas Rutte pašiepė Rusiją: „Nereikia pervertinti“

M. Rutte pabrėžia, kad NATO yra 25 kartus didesnis už Rusiją. Bendras NATO ekonomikos dydis yra 50 trilijonų, palyginti su 2 trilijonais Rusijos.
„Ji nėra didesnė už Teksaso valstiją, nėra didesnė už bendrą Nyderlandų ir Belgijos ekonomiką, žinoma, atsižvelgiant į branduolinį potencialą. Todėl aš jos visiškai nelyginčiau su Belgija ir Nyderlandais. Bet, akivaizdu, kad nereikia pervertinti Rusijos galimybių.
Mes žinome, kad jų naikintuvų pilotai nėra labai įgudę valdyti šiuos lėktuvus, o jų kapitonai nežino, kaip nuleisti inkarą, atsižvelgiant į viską, ką jie sukuria jūros dugne“, – komentuoja jis.
Rutte: Ukrainai reikia unikalių oro gynybos sistemų, kurias suteikti gali tik JAV
Kad galėtų geriau apsaugoti savo ypatingos svarbos infrastruktūrą nuo Rusijos smūgių, Ukrainai, be kita ko, reikalingos unikalios Jungtinėse Valstijose gaminamos oro gynybos sistemos.
Tokį pareiškimą NATO generalinis sekretorius Markas Rutte padarė kalbėdamas spaudos konferencijoje, surengtoje po Briuselyje vykusio NATO gynybos ministrų posėdžio.
Paklaustas, ar galėtų pateikti išsamią informaciją apie oro gynybos sistemas, kurias NATO ketina siųsti į Ukrainą užtikrinti trumpalaikę energetikos infrastruktūros apsaugą, M. Rutte konkrečiai neatsakė, tačiau pareiškė, kad „per pastaruosius trejus su puse karo metų Ukrainai tiek iš Europos, tiek iš Jungtinių Valstijų buvo pristatyta daugybė oro gynybos sistemų (...). Mes žinome, ko reikia Ukrainai, kad ji išliktų stipri kovoje, o kai kuriuos dalykus... gali suteikti tik JAV – pavyzdžiui, raketas sistemoms „Patriot“.
Jis pridūrė, jog būtent todėl ir buvo pradėta įgyvendinti iniciatyva PURL, kad NATO sąjungininkės galėtų iš JAV įsigyti Ukrainai skirtų ginklų, įskaitant mirtinus ir nemirtinus ginklus, ypač priešlėktuvinės gynybos sistemas.
M. Rutte pažymėjo, kad nors šiame procese aktyviai dalyvauja ir Europos partneriai, nes Italija, Vokietija ir Prancūzija turi savų priešraketinių sistemų, jis negali „gilintis į visas smulkmenas apie tai, ką jie pristatė ar ko jie nepristatė Ukrainai“.
Jis pabrėžė, kad Ukrainos vadovybė deda visas pastangas, kad užtikrintų veiksmingą šaliai pristatytų oro gynybos sistemų naudojimą.
„Tačiau daug ką turi parūpinti JAV, nes tai yra unikali karinė parama, kurią gali suteikti tik JAV. Štai kodėl mums reikia iniciatyvos PURL“, – užbaigė M. Rutte.
Kaip pranešė „Ukrinform“, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte sakė, kad prie iniciatyvos PURL pirkti Ukrainai JAV pagamintus ginklus jau prisijungė daugiau nei pusė NATO sąjungininkių.
