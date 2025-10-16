Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Markas Rutte pašiepė Rusiją: „Nereikia pervertinti“

2025-10-16 07:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 07:50

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pašiepė Rusiją, skelbia UNIAN. Jis paragino nepervertinti Rusijos galimybių, rašo UNIAN.

Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pašiepė Rusiją, skelbia UNIAN. Jis paragino nepervertinti Rusijos galimybių, rašo UNIAN.

REKLAMA
2

M. Rutte pabrėžia, kad NATO yra 25 kartus didesnis už Rusiją. Bendras NATO ekonomikos dydis yra 50 trilijonų, palyginti su 2 trilijonais Rusijos.

„Ji nėra didesnė už Teksaso valstiją, nėra didesnė už bendrą Nyderlandų ir Belgijos ekonomiką, žinoma, atsižvelgiant į branduolinį potencialą. Todėl aš jos visiškai nelyginčiau su Belgija ir Nyderlandais. Bet, akivaizdu, kad nereikia pervertinti Rusijos galimybių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mes žinome, kad jų naikintuvų pilotai nėra labai įgudę valdyti šiuos lėktuvus, o jų kapitonai nežino, kaip nuleisti inkarą, atsižvelgiant į viską, ką jie sukuria jūros dugne“, – komentuoja jis.

REKLAMA
REKLAMA

Rutte: Ukrainai reikia unikalių oro gynybos sistemų, kurias suteikti gali tik JAV

Kad galėtų geriau apsaugoti savo ypatingos svarbos infrastruktūrą nuo Rusijos smūgių, Ukrainai, be kita ko, reikalingos unikalios Jungtinėse Valstijose gaminamos oro gynybos sistemos.

REKLAMA

Tokį pareiškimą NATO generalinis sekretorius Markas Rutte padarė kalbėdamas spaudos konferencijoje, surengtoje po Briuselyje vykusio NATO gynybos ministrų posėdžio.

Paklaustas, ar galėtų pateikti išsamią informaciją apie oro gynybos sistemas, kurias NATO ketina siųsti į Ukrainą užtikrinti trumpalaikę energetikos infrastruktūros apsaugą, M. Rutte konkrečiai neatsakė, tačiau pareiškė, kad „per pastaruosius trejus su puse karo metų Ukrainai tiek iš Europos, tiek iš Jungtinių Valstijų buvo pristatyta daugybė oro gynybos sistemų (...). Mes žinome, ko reikia Ukrainai, kad ji išliktų stipri kovoje, o kai kuriuos dalykus... gali suteikti tik JAV – pavyzdžiui, raketas sistemoms „Patriot“.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pridūrė, jog būtent todėl ir buvo pradėta įgyvendinti iniciatyva PURL, kad NATO sąjungininkės galėtų iš JAV įsigyti Ukrainai skirtų ginklų, įskaitant mirtinus ir nemirtinus ginklus, ypač priešlėktuvinės gynybos sistemas.

M. Rutte pažymėjo, kad nors šiame procese aktyviai dalyvauja ir Europos partneriai, nes Italija, Vokietija ir Prancūzija turi savų priešraketinių sistemų, jis negali „gilintis į visas smulkmenas apie tai, ką jie pristatė ar ko jie nepristatė Ukrainai“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jis pabrėžė, kad Ukrainos vadovybė deda visas pastangas, kad užtikrintų veiksmingą šaliai pristatytų oro gynybos sistemų naudojimą.

„Tačiau daug ką turi parūpinti JAV, nes tai yra unikali karinė parama, kurią gali suteikti tik JAV. Štai kodėl mums reikia iniciatyvos PURL“, – užbaigė M. Rutte.

Kaip pranešė „Ukrinform“, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte sakė, kad prie iniciatyvos PURL pirkti Ukrainai JAV pagamintus ginklus jau prisijungė daugiau nei pusė NATO sąjungininkių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)
NATO tikisi daugiau lėšų JAV ginklų Ukrainai finansavimui
NATO vėliava (nuotr. SCANPIX)
NATO ir ES gynybos ministrai susitinka po Rusijos įvykdytų oro erdvės pažeidimų
Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)
Rutte atskleidė, koks įvykis gali paskatinti Rusiją pulti NATO (10)
Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)
„Šlubuoja namo“: NATO vadovas Markas Rutte išjuokė rusų laivą (16)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų