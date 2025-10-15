Rutte: „Putinas niekada negali laimėti“

„NATO akivaizdžiai teikia pirmenybę tam, kad šiandien Ukraina kovoje būtų kuo stipresnė, užtikrindama, jog visi sąjungininkai, taip pat ir tie, kurie yra už NATO ribų, mūsų partneriai suteiktų Ukrainai viską, ką gali, kad jūs turėtumėte tai, ko jums reikia, tiek letalines, tiek neletalines oro gynybos sistemas“, – sakė M. Rutte.
Jis paminėjo pagrindines karinės paramos Ukrainai sritis, įskaitant PURL iniciatyvą, Čekijos amunicijos tiekimo programą, dvišalę paramą ir Ukrainos gynybos kontaktinės grupės formatą.
Rutte didžioji žinutė
„Kalbėjo 19 šalių, ir visos jos paskelbė, ką pristatys Ukrainai, kartais per PURL, per kitas iniciatyvas, tačiau daugeliu atveju – ir dvišaliu būdu“, – nurodė M. Rutte, komentuodamas šiandien vykusio Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimo rezultatus.
„Turime aiškiai pasakyti (Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui, kad jis niekada negali laimėti ir kad mes toliau jus remsime. Manau, kad tai yra aiški šios dienos žinutė“, – pažymėjo M. Rutte.
Spalio 15 d. Briuselyje įvyko 31-asis Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimas. JAV karo sekretorius Pete‘as Hegsethas pareiškė, kad JAV Karo departamentas yra pasirengęs prisijungti prie bendrų NATO pastangų užtikrinti taiką Ukrainoje, jei greitai neatsivers kelias į taiką, ir pridūrė, jog PURL iniciatyva šiuo metu išlieka geriausia priemone padėti Ukrainai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!