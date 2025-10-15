Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Lavrovas pratrūko dėl „Tomahawk“ Ukrainai: grasina „milžiniška žala“ santykiams su JAV

2025-10-15 19:53 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-15 19:53

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas perspėjo, kad Ukrainai gavus amerikietiškas „Tomahawk“ raketas gali įvykti „rimtas eskalavimas“, kuris, pasak jo, smarkiai pakenktų Rusijos ir JAV santykiams, skelbia „Evropeiskaja pravda“.

Lavrovas pratrūko: Lietuva, Latvija ir Estija – chuliganai, kurie iš Rusijos ir Baltarusijos atiminėja sumuštiniusinėja sumuštinius (nuotr. SCANPIX)

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas perspėjo, kad Ukrainai gavus amerikietiškas „Tomahawk“ raketas gali įvykti „rimtas eskalavimas“, kuris, pasak jo, smarkiai pakenktų Rusijos ir JAV santykiams, skelbia „Evropeiskaja pravda“.

5

S. Lavrovas leido suprasti skeptiškai vertinantis JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus apie galimą „Tomahawk“ raketų perdavimą Ukrainai, nes, pasak jo, D. Trumpas tuo pat metu tvirtina nenorintis eskalacijos.

Toks žingsnis pakenktų JAV ir Rusijos santykiams

„[Trumpas tai sako] pripažindamas, kad tai būtų eskalacija, ir labai rimta, Ukraina čia jau nebeturės nieko bendro“, – pridūrė S. Lavrovas.

Pasak Rusijos užsienio reikalų ministro, toks žingsnis „padarytų milžinišką žalą Rusijos ir JAV santykių normalizavimo perspektyvoms bei pastangoms išbristi iš visiškos aklavietės, į kurią šiuos santykius įstūmė [Joe] Bideno administracija“.

NATO vadovas Markas Rutte Odesoje BNS Foto
NATO vadovas apie karą Ukrainoje: laikas priversti Putiną kalbėtis (11)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas 2017 m. (nuotr. SCANPIX)
Trumpo žodžiai apie Putiną supykdė Kremlių: Peskovas ėmė teisintis (2)
Volodymyras Zelenskis (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
Ukrainos žvalgyba išaiškino Rusijos planus Baltarusijoje: Zelenskis kreipėsi į partnerius (8)
Ekspertai: Putinas praranda kontrolę ir gali sutikti su paliaubomis (nuotr. SCANPIX)
Ekspertai: Putinas praranda kontrolę ir gali sutikti su paliaubomis (6)

