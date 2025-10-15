Lavrovas pratrūko dėl „Tomahawk“ Ukrainai: grasina „milžiniška žala“ santykiams su JAV

S. Lavrovas leido suprasti skeptiškai vertinantis JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus apie galimą „Tomahawk“ raketų perdavimą Ukrainai, nes, pasak jo, D. Trumpas tuo pat metu tvirtina nenorintis eskalacijos.
Toks žingsnis pakenktų JAV ir Rusijos santykiams
„[Trumpas tai sako] pripažindamas, kad tai būtų eskalacija, ir labai rimta, Ukraina čia jau nebeturės nieko bendro“, – pridūrė S. Lavrovas.
Pasak Rusijos užsienio reikalų ministro, toks žingsnis „padarytų milžinišką žalą Rusijos ir JAV santykių normalizavimo perspektyvoms bei pastangoms išbristi iš visiškos aklavietės, į kurią šiuos santykius įstūmė [Joe] Bideno administracija“.
