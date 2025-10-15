JAV siunčia galingą signalą visiems: NATO šalys negali „važiuoti be bilieto“

JAV mano, kad PURL iniciatyvos išplėtimas yra neįtikėtinas signalas visam pasauliui.
„Dar daugiau įsipareigojimų, paskelbtų šiandien PURL iniciatyvos rėmuose, gali tapti neįtikėtinu signalu pasauliui apie mūsų atsidavimą bendrai misijai“, – įsitikinęs P. Hegsethas.
JAV karo ministras pabrėžė, kad vertina kiekvienos šalies, „kurios šiandien parodė pasirengimą prisidėti prie PURL“, sprendimą.
„Negali būti jokių „nemokamų keleivių“
„Sąjungininkai dažnai pabrėžia, kad Ukrainos saugumas yra sinonimas Europos saugumui. Todėl dabar pats metas visoms NATO šalims žodžius paversti veiksmais – investicijomis į PURL. Prie šio stalo negali būti jokių „nemokamų keleivių“, – pabrėžė P. Hegsethas.
Jis priminė, kad NATO sąjungininkai jau suteikė Ukrainai „daugiau nei 2 mlrd. JAV dolerių pagal rugpjūčio mėnesį pradėtą NATO PURL iniciatyvą, skirtą paramai saugumo srityje“.
