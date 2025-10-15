Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos žvalgyba išaiškino Rusijos planus Baltarusijoje: Zelenskis kreipėsi į partnerius

2025-10-15 16:09 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 16:09

Prezidentas Volodymyras Zelenskis, išklausęs Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos (UŽT) vadovo Oleho Ivaščenkos ataskaitą, kurioje kalbama ir apie Rusijos planus toliau naudoti Baltarusijos teritoriją kariniais tikslais, pareiškė, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino sistema neatlaikys konfrontacijos, į kurią jis įtraukė savo šalį.

Volodymyras Zelenskis (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
27

4

„Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos vadovo Oleho Ivaščenkos ataskaita. Pasaulinės sankcijos iš tiesų riboja Rusijos galimybes tęsti ir plėsti šį karą, ir kuo stipresnis bus sankcijų spaudimas, tuo greičiau galėsime užtikrinti patikimą saugumą. Tai aiškiai patvirtina mūsų žvalgybos gauti įslaptinti duomenys. Taip pat yra daugybė atvirai prieinamos informacijos, įskaitant informaciją apie Rusijos pramonės, finansų ir regionų biudžetų būklę, kuri apskritai patvirtina tolesnio spaudimo Rusijai kurso pagrįstumą“, – platformoje „Telegram“ rašė V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie planuojamus veiksmus informuos partnerius

Jis pažymėjo, kad susitikime su žvalgybos vadovu taip pat buvo aptarti pagrindiniai Rusijai svarbių komponentų ir ginklų gamybai skirtos įrangos tiekimo šaltiniai.

„Mes Ukrainoje aiškiai suprantame, kokios priemonės Maskvai yra svarbiausios, ir kiekviena tokia apsirūpinimo schema turi būti likviduota. Mūsų partneriai turi visas tam reikalingas priemones“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

O. Ivaščenka pranešė ir apie Rusijos planus toliau naudotis Baltarusijos teritorija kariniais tikslais.

„Šiuo metu šios informacijos viešai neskelbsime. Apie tai informuosime partnerius, kuriems tai gali turėti įtakos“, – teigė prezidentas.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 9 d. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali įvesti naujų sankcijų Rusijai, didindamas spaudimą Maskvai, kad ši būtų priversta nutraukti karą Ukrainoje. Spalio 17 d. Vašingtone turėtų įvykti Ukrainos ir Jungtinių Valstijų prezidentų susitikimas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas 2017 m. (nuotr. SCANPIX)
Trumpo žodžiai apie Putiną supykdė Kremlių: Peskovas ėmė teisintis
Ekspertai: Putinas praranda kontrolę ir gali sutikti su paliaubomis (nuotr. SCANPIX)
Ekspertai: Putinas praranda kontrolę ir gali sutikti su paliaubomis (2)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Peskovas skundžiasi: Trumpas nepasveikino Putino su gimtadieniu (7)
Sutiko Putinas ir Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas rėžė Putinui: „Nežinau, kodėl jis tęsia karą“ (14)

