  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Hodgesas: jei Rusija užpultų NATO, Kaliningrado sritis būtų eliminuota per kelias valandas

2025-10-15 14:41 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 14:41

Buvęs JAV kariuomenės Europoje vadas Benas Hodgesas pareiškė, kad jeigu Rusija užpultų NATO teritoriją, jos strateginė Kaliningrado sritis būtų eliminuota per kelias valandas, trečiadienį pranešė Lenkijos televizija „TVP World“.

Benas Hodgesas (nuotr. SCANPIX)

Buvęs JAV kariuomenės Europoje vadas Benas Hodgesas pareiškė, kad jeigu Rusija užpultų NATO teritoriją, jos strateginė Kaliningrado sritis būtų eliminuota per kelias valandas, trečiadienį pranešė Lenkijos televizija „TVP World".

3

B. Hodgeso teigimu, visi Rusijos kariniai pajėgumai Kaliningrade, taip pat tokiose vietose kaip Krymo pusiasalyje esančiame Sevastopolyje, būtų „sunaikinti per pirmąsias valandas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jei Rusija užpultų Lenkiją taip, kaip užpuolė Ukrainą, (šie pajėgumai – ELTA) būtų sunaikinti NATO oro ir sausumos pajėgų“, – sakė jis.

Kalbėdamas „TVP World“ rusų kalbos seseriniam kanalui „Vot Tak“ Varšuvos saugumo forumo metu, B. Hodgesas taip pat paragino intensyvinti smūgius Rusijos naftos infrastruktūrai.

Jis teigė, kad Rusijos naftos eksporto pajėgumų ribojimas sekina jos karo iždą ir slopina Maskvos gebėjimą tęsti agresiją prieš Ukrainą.

„Jei niekas nepasikeis, jei nebus jokių išorinių pokyčių, manau, kad jų ekonomika kitais metais juos privers itin apriboti savo veiksmus“, – sakė buvęs JAV kariuomenės Europoje vadas.

B. Hodgeso nuomone, nors Rusija negali laimėti karo, tačiau ji kovos toliau, „kol Putinas manys, kad mes pasiduosime“.

Jis pasisakė už tai, kad būtų išlaikytas spaudimas Rusijai, siekiant priversti ją sėsti prie derybų stalo. Pasak jo, Vakarų lyderiai turi aiškiai parodyti netoleruosiantys nuolatinių provokacijų, tokių kaip oro erdvės pažeidimai ar žala Baltijos jūros infrastruktūrai.

„Jie (Rusija – ELTA) turi kaskart patirti tam tikras pasekmes“, – pabrėžė B. Hodgesas. 

