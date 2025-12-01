 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Valencia“ nutraukė sutartį su Happu

2025-12-01 13:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-01 13:33

Valensijos „Valencia“ klubas paskelbė, kad atsisveikino su aukštaūgiu.

E.Happas paliko Valensijos ekipą (Scanpix nuotr.)

Valensijos „Valencia“ klubas paskelbė, kad atsisveikino su aukštaūgiu.

0

Nutraukta sutartis su 29 metų 208 cm ūgio Ethanu Happu, kuris „Valencia“ garbę gynė nuo 2024 metų, bet šiame sezone dėl traumos nesužaidė nė vieno mačo.

Pernai Europos taurėje amerikietis per 12 minučių įmesdavo 4,2 taško, atkovodavo 1,6 kamuolio ir rinkdavo 3,2 naudingumo balo.

Ispanijos lygoje per 7 minutes fiksavo 1,6 taško, 1,6 atkovoto kamuolio ir -0,4 naudingumo balo vidurkius.

