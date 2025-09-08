Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Žiniasklaida: prie Kaliningrado mįslingomis aplinkybėmis mirė aukšto rango rusų vadovas

2025-09-08 19:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 19:24

Pirmadienį netoli Kaliningrado rastas negyvas kalio ir magnio gavybos bendrovės „K-Potash Service“ generalinis direktorius Aleksejus Sinicinas, rašo „Moscow Times“.

Rusijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Pirmadienį netoli Kaliningrado rastas negyvas kalio ir magnio gavybos bendrovės „K-Potash Service" generalinis direktorius Aleksejus Sinicinas, rašo „Moscow Times".

6

„RIA Novosti“ skelbia, kad kūnas rastas be galvos, po tiltu, prie kūno buvo pritvirtintas lynas.

A. Sinicinas bendrovei vadovavo nuo 2022 m.

Mirčių virtinė Rusijoje

Kaip skaičiuoja „Moscow Times“, tai jau bent 19-as atvejis per trejus su puse metų, kai mįslingomis aplinkybėmis Rusijoje miršta aukščiausio lygio vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugpjūtį mirė didžiausios pasaulyje kalio fosforo gamintojos „Uralkalij“ valdybos pirmininkas Dmitrijus Osipovas. Bendrovei Rusijoje priklauso penkios kasyklos ir septynios trąšų gamyklos.

Jis mirė būdamas 59-erių. Bendrovė jo mirtį pavadino nesavalaike, priežasties nenurodė. D. Osipovas anksčiau ėjo aukštas pareigas ir kitose bendrovėse.

Dieną prieš tai mirė didžiausios Rusijos nekilnojamojo turto plėtotojos „Samolet“ įmonių grupės įkūrėjas ir pagrindinis akcininkas Michailas Keninas. Jo mirties priežastys taip pat nežinomos.

