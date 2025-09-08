Žiniasklaida: prie Kaliningrado mįslingomis aplinkybėmis mirė aukšto rango rusų vadovas

„RIA Novosti“ skelbia, kad kūnas rastas be galvos, po tiltu, prie kūno buvo pritvirtintas lynas.
A. Sinicinas bendrovei vadovavo nuo 2022 m.
Mirčių virtinė Rusijoje
Kaip skaičiuoja „Moscow Times“, tai jau bent 19-as atvejis per trejus su puse metų, kai mįslingomis aplinkybėmis Rusijoje miršta aukščiausio lygio vadovas.
Rugpjūtį mirė didžiausios pasaulyje kalio fosforo gamintojos „Uralkalij“ valdybos pirmininkas Dmitrijus Osipovas. Bendrovei Rusijoje priklauso penkios kasyklos ir septynios trąšų gamyklos.
Jis mirė būdamas 59-erių. Bendrovė jo mirtį pavadino nesavalaike, priežasties nenurodė. D. Osipovas anksčiau ėjo aukštas pareigas ir kitose bendrovėse.
Dieną prieš tai mirė didžiausios Rusijos nekilnojamojo turto plėtotojos „Samolet“ įmonių grupės įkūrėjas ir pagrindinis akcininkas Michailas Keninas. Jo mirties priežastys taip pat nežinomos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!