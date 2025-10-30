„Jau dabar aktyviai kalbina gyventojus“ – įsidėmėkite, kaip išviliojami II-osios pensijų pakopos pinigai

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Dalis lietuvių jau planuoja, kur padės pinigus sukauptus antroje pensijų pakopoje:
„O teko domėtis kiek esate sukaupęs? – Jo, apie 3-4 tūkstančius gaučiau į rankas tikriausiai. Turbūt investuočiau į nekilnojamąjį turtą, nes, manau, tai protinga, pinigai nuvertėja, protinga kažkur juos išleisti.“
„Muziką kurčiau, pas prodiuserį eičiau, muziką leisčiau. Aš dabar kuriu muziką, dainuoju. – O tos investicijos padėtų plėstis? – Jo.“
„Gal investuočiau kur nors? Gal pirkčiau nekilnojamąjį turtą, dar kažką, priklauso nuo sumos, kurią gausiu.“
Svajonių turi ne tik žmonės planuojantys palikti sistemą, bet ir sukčiai, kurie nori pasisavinti žmonių santaupas.
„Nepaisant to, kad reforma įsigalioja nuo 2026-ų metų sausio pirmos dienos, tačiau pastebime, kad sukčiai jau dabar aktyviai kalbina gyventojus, ką gi daryti su antros pensijų pakopos sutartimis. Jas ragina nutraukti, išsiimti pinigus, juos vėliau sėkmingai investuoti į pelningas sukčių siūlomas investavimo svetaines“, – sukčių gudrybes aptarė SEB banko Prevencijos departamento vadovė Daiva Uosytė.
„Jie labai greitai prisitaiko prie tų istorijų, kas konkrečiu metu vyksta. Jeigu vyksta žemės mokesčio mokėjimas, NT mokesčio mokėjimas, VMI apsimeta. Jeigu deklaruojame, vėlgi institucijomis“, – papildė Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro direktorė Eglė Lukošienė.
Apsimeta įvairių įstaigų atstovais
Banko klientai sulaukia apsimestinių SMS žinučių ir netikrų elektroninių laiškų iš „Sodros“ su kvietimais spausti nuorodas, kad atsiimtų neva „Sodroje“ sukauptą pensijų dalį kripto valiuta.
Taip pat sulaukia skambučių iš brokeriais prisistatančių asmenų, kurie konsultuoja, kaip nutraukti antros pakopos sutartis ir atsiimtas lėšas investuoti į jų neva patikimas bendroves.
Nusikaltėliai gyventojus bando apgauti tikindami, kad banko darbuotojai gali užduoti papildomų klausimų dėl išvedamų lėšų, nurodo, kokius atsakymus tokiais atvejais pateikti.
Ir nors visiškai pasitraukti iš antros pakopos bus galima tik nuo kitų metų, jau dabar sukčiai ragina pradėti investuoti.
„Sukčių veikimo būdas itin įtikinamas. Jie kalba lietuvių kalba, kviečia į vaizdo konsultacijas. Ką sukčiai siūlo, tai pradėti investuoti jau dabar, mažomis sumomis, pavyzdžiui, po 100-ą, 200-us eurų į jų nurodytas sąskaitas. Tai yra tiesiog organizuotos nusikalstamos grupuotės ir tos sąskaitos yra valdomos pačių sukčių“, – įspėjo D. Uosytė.
„Kol kas tai nėra masinis reiškinys, tačiau matome ir girdime tas tendencijas, kad po truputį sukčiai ruošiasi tam. Panaši situacija buvo ir kaimyninėse šalyse, kai tokia procedūra vyko. Konsultacijos, pasiūlymai, pasiūlymai atsiimti visas sumas“, – sakė policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Pavogtos gyventojų lėšos toliau paprastai pervedamos į kitas sąskaitas, nugula kriptovaliutų pinigines, arba virsta grynaisiais.
