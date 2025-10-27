Policija skubiai įspėja Lietuvos gyventojus: siunčia svarbią žinią

Pasak jų, ši diena yra puiki proga priminti, kaip neleisti niekam „kabinti makaronų ant ausų“ – kitaip tariant, nepasiduoti apgaulei.
Ragina išlikti budriems
Policija ragina žmones būti budriems, atsargiai vertinti gaunamas žinutes, neatskleisti slaptažodžių bei tikrinti nuorodų siuntėjus.
„Spalio 25 d. Makaronų diena – šmaikšti, bet puiki proga prisiminti, kaip neleisti sukčiams „kabinti Jums makaronų ant ausų“.
Neskubėkite atidaryti gautų nuorodų — SMS ar el. laiškai su skubiais reikalavimais iš nežino asmenų – dažnai yra sukčiavimas.
Patikrinkite siuntėją — ar el. pašto adresas ar numeris atrodo įprastas? Ar yra klaidų rašyboje? Niekam neperduokite slaptažodžių ir kodų — banko kodai ir vienkartiniai prisijungimo kodai turėtų likti tik Jūsų žinioje.
Naudokite dviejų faktorių autentifikaciją (2FA) — tai papildoma siena tarp Jūsų ir sukčių.
Patikrinkite nuorodą prieš spaudžiant — užveskite pelę ir pažiūrėkite, kur tiksliai veda nuoroda (URL).
Nebendraukite skubotai su nepažįstamais — sukčiai dažnai skuba įtikinti, kad padarytumėte veiksmą „dabar“.
Jei kyla įtarimų — nutraukite komunikaciją ir pasitikrinkite informaciją oficialiais kanalais (bankas, parduotuvės svetainė)“, – rašoma įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!