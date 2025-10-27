Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Policija skubiai įspėja Lietuvos gyventojus: siunčia svarbią žinią

2025-10-27 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-27 13:20

Socialiniame tinkle „Facebook“ policijos paskyra „Policijos virtualus patrulis“ priminė gyventojams apie saugumą internete ir būdus, kaip apsisaugoti nuo sukčių. Pareigūnai šmaikščiai pasinaudojo spalio 25-ąją minėta Makaronų diena, kad dar kartą atkreiptų dėmesį į aktualią problemą – internetinius ir telefoninius sukčiavimus.

Socialiniame tinkle „Facebook“ policijos paskyra „Policijos virtualus patrulis“ priminė gyventojams apie saugumą internete ir būdus, kaip apsisaugoti nuo sukčių. Pareigūnai šmaikščiai pasinaudojo spalio 25-ąją minėta Makaronų diena, kad dar kartą atkreiptų dėmesį į aktualią problemą – internetinius ir telefoninius sukčiavimus.

Pasak jų, ši diena yra puiki proga priminti, kaip neleisti niekam „kabinti makaronų ant ausų“ – kitaip tariant, nepasiduoti apgaulei.

Sukčių siunčiamos žinutės
Ragina išlikti budriems

Policija ragina žmones būti budriems, atsargiai vertinti gaunamas žinutes, neatskleisti slaptažodžių bei tikrinti nuorodų siuntėjus.

„Spalio 25 d. Makaronų diena – šmaikšti, bet puiki proga prisiminti, kaip neleisti sukčiams „kabinti Jums makaronų ant ausų“.

Neskubėkite atidaryti gautų nuorodų — SMS ar el. laiškai su skubiais reikalavimais iš nežino asmenų – dažnai yra sukčiavimas.

Patikrinkite siuntėją — ar el. pašto adresas ar numeris atrodo įprastas? Ar yra klaidų rašyboje? Niekam neperduokite slaptažodžių ir kodų — banko kodai ir vienkartiniai prisijungimo kodai turėtų likti tik Jūsų žinioje.

Naudokite dviejų faktorių autentifikaciją (2FA) — tai papildoma siena tarp Jūsų ir sukčių. 

Patikrinkite nuorodą prieš spaudžiant — užveskite pelę ir pažiūrėkite, kur tiksliai veda nuoroda (URL).

Nebendraukite skubotai su nepažįstamais — sukčiai dažnai skuba įtikinti, kad padarytumėte veiksmą „dabar“.

Jei kyla įtarimų — nutraukite komunikaciją ir pasitikrinkite informaciją oficialiais kanalais (bankas, parduotuvės svetainė)“, – rašoma įraše.

 

