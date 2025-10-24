Lietuvoje masiškai plinta naujas sukčiavimo būdas: gyventojus įspėja neapsigauti

Dažniausiai apsimetama Lietuvos paštu ar siuntų pervežimo bendrovėmis – teigiama, kad siunta sulaikyta dėl neteisingo pašto kodo, ir prašoma paspausti žalingą nuorodą, rašoma pranešime spaudai.
Sukčiai siunčia įtartinas SMS žinutes
Tokios žinutės yra klasikinis bandymas išvilioti asmens ar bankinius duomenis. Raginame niekada nespausti nuorodų, nesidalyti slaptažodžiais ar kodais ir apie įtartinus pranešimus informuoti Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą.
RRT atkreipia dėmesį, kad daugelis gyventojų vis dar pasikliauna apgavikų žinutėmis – šiemet apie 20 tūkst. Lietuvos gyventojų, patikėję sukčių pažadais ar įtikinamais pranešimais, jau prarado daugiau nei 25 mln. eurų.
Apie įtartinas SMS galima pranešti šiuo adresu. Jei telefono nustatymai leidžia, pažymėkite jas kaip „šlamštą“ ir ištrinkite.
Paprasti, bet veiksmingi patarimai, kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, siekiant apsaugoti savo asmens duomenis internete, visų pirma svarbu elgtis sąmoningai ir atsakingai. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė Živilė Kielienė rekomenduoja:
Tikrinkite informaciją – jeigu gaunate pasiūlymą investuoti ar įsidarbinti, pasidomėkite įmone ar investavimo platforma, atsiliepimais, patikimumu. Kartu atsiminkite – jeigu tai skamba per gerai, kad būtų tiesa, ko gero, taip ir yra.
Sulaukėte „rusakalbio eksperto“ skambučio – dėkite ragelį, ignoruokite ir netęskite pokalbio.
Neskubėkite – sukčiai dažniausiai spaudžia priimti sprendimą čia ir dabar. Laikas pasitikslinti informaciją gali išgelbėti nuo nuostolių.
Neperduokite jokių savo banko duomenų tretiesiems asmenims ir niekada nesutikite atidaryti sąskaitos „kitam žmogui“.
Būkite ypač atsargūs su lengvais darbo pasiūlymais, kurie reikalauja pervesti ar „tvarkyti“ pinigus. Tai dažnas būdas pritraukti žmones tapti mulais – pinigų plovimo tarpininkais nusikaltėliams.
Naudokite tik oficialius kanalus – jeigu kyla abejonių, kreipkitės į banką ar policiją oficialiais kontaktais, o ne tais, kuriuos nurodė nepažįstamieji. Sukčiai stengiasi pereiti į kitus komunikacijos kanalus, pavyzdžiui, Viber, Telegram ar WhatsApp. Niekada to nedarykite.
Dalinkitės patirtimi – jeigu tapote bandymo jus apgauti liudininku, informuokite artimuosius. Žinojimas padeda apsisaugoti.
