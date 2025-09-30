Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Žaibiškai plinta nauja sukčių afera Lietuvoje: įspėja visus nespausti šios nuorodos

2025-09-30 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 09:50

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras socialiniame tinkle „Facebook" įspėja gyventojus apie naują sukčių taktiką. Pastaruoju metu fiksuojami atvejai, kai žmonės gauna apgaulingas SMS žinutes, siunčiamas prisidengiant ARATC vardu.

Telefoniniai sukčiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)
8

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras socialiniame tinkle „Facebook“ įspėja gyventojus apie naują sukčių taktiką. Pastaruoju metu fiksuojami atvejai, kai žmonės gauna apgaulingas SMS žinutes, siunčiamas prisidengiant ARATC vardu.

Jose prašoma apmokėti tariamas sąskaitas arba pateikti asmens duomenis. Specialistai pabrėžia, kad tokios žinutės – sukčių darbas, todėl gyventojai raginami būti itin atsargūs.

Sukčių siunčiamos žinutės
Ragina saugotis apgaulingų sukčių žinučių

Tikrinant informaciją patariama vadovautis tik oficialiais šaltiniais, o įtartinų žinučių ignoruoti.

„Dėmesio – telefoniniai sukčiai!

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC) įspėja, kad pastaruoju metu užfiksuoti atvejai, kai sukčiai ARATC vardu siunčia SMS žinutes, ragindami apmokėti sąskaitas ar pateikti asmens duomenis.

SVARBU ŽINOTI:

  • ARATC niekada nesiunčia SMS žinučių su prašymais pateikti asmens ar banko duomenis bei raginimais paspausti nuorodas;
  • Visi oficialūs mokėjimo pranešimai ir kita svarbi informacija teikiama tik per savitarnos sistemą, el. paštu arba oficialią svetainę https://www.aratc.lt/;
  • Gavę įtartiną žinutę, neatsakykite, nespauskite nuorodų ir nepateikite jokių duomenų.

Jeigu kyla abejonių, pasitikrinkite informaciją oficialiais ARATC kontaktais nurodytais svetainėje.

Saugokite savo duomenis ir įspėkite artimuosius“, – rašoma įraše.

