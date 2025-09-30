Žaibiškai plinta nauja sukčių afera Lietuvoje: įspėja visus nespausti šios nuorodos

Jose prašoma apmokėti tariamas sąskaitas arba pateikti asmens duomenis. Specialistai pabrėžia, kad tokios žinutės – sukčių darbas, todėl gyventojai raginami būti itin atsargūs.
Ragina saugotis apgaulingų sukčių žinučių
Tikrinant informaciją patariama vadovautis tik oficialiais šaltiniais, o įtartinų žinučių ignoruoti.
„Dėmesio – telefoniniai sukčiai!
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC) įspėja, kad pastaruoju metu užfiksuoti atvejai, kai sukčiai ARATC vardu siunčia SMS žinutes, ragindami apmokėti sąskaitas ar pateikti asmens duomenis.
SVARBU ŽINOTI:
- ARATC niekada nesiunčia SMS žinučių su prašymais pateikti asmens ar banko duomenis bei raginimais paspausti nuorodas;
- Visi oficialūs mokėjimo pranešimai ir kita svarbi informacija teikiama tik per savitarnos sistemą, el. paštu arba oficialią svetainę https://www.aratc.lt/;
- Gavę įtartiną žinutę, neatsakykite, nespauskite nuorodų ir nepateikite jokių duomenų.
Jeigu kyla abejonių, pasitikrinkite informaciją oficialiais ARATC kontaktais nurodytais svetainėje.
Saugokite savo duomenis ir įspėkite artimuosius“, – rašoma įraše.
