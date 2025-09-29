Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Jaguar Land Rover“ po kibernetinės atakos rengiasi iš dalies atnaujinti automobilių gamybą

2025-09-29 15:08 / šaltinis: BNS
2025-09-29 15:08

Jaguar Land Rover“ (JLR) pirmadienį pranešė, kad „artimiausiomis dienomis“ iš dalies atnaujins automobilių gamybą po to, kai kibernetinė ataka sustabdė veiklą jos gamyklose Jungtinėje Karalystėje (JK).

Jaguar XE (nuotr. gamintojo)

Jaguar Land Rover“ (JLR) pirmadienį pranešė, kad „artimiausiomis dienomis“ iš dalies atnaujins automobilių gamybą po to, kai kibernetinė ataka sustabdė veiklą jos gamyklose Jungtinėje Karalystėje (JK).

REKLAMA
0

Indijos akcininkų valdoma automobilių gamintoja rugsėjo 2 dieną pranešė, kad tapo programišių taikiniu. Dėl kibernetinės atakos smarkiai sutriko pardavimų ir gamybos veikla, o bendrovė buvo priversta ieškoti skubios finansinės pagalbos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tęsdami kontroliuojamą, etapais vykdomą veiklos atnaujinimą, imamės tolesnių veiksmų siekdami atsigauti“, – teigiama JLR paskelbtame pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

„Kai kurios mūsų gamybos veiklos dalys bus atnaujintos artimiausiomis dienomis“, – pridūrė bendrovė.

REKLAMA

JK vyriausybė savaitgalį sutiko suteikti 1,5 mlrd. svarų (2 mlrd. JAV dolerių, 1,7 mlrd. eurų) paskolos garantiją, siekdama padėti paremti bendrovės grynųjų pinigų atsargas ir tiekimo grandinę.

Tačiau tai nereiškia, kad vyriausybė tiesiogiai skolins pinigus JLR, kuri priklauso Indijos bendrovei „Tata Motors“.

Vietoj to, atitinkama vyriausybės agentūra suteiks garantiją komercinio banko paskolai, kuri bus grąžinta per penkerius metus.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusią savaitę JLR pranešė, kad buvo iš dalies atnaujintas jos IT sistemų veikimas, ir tai padėjo išspręsti uždelstų mokėjimų tiekėjams problemą.

Kibernetiniai nusikaltėliai vis dažniau taikosi į prabangius prekių ženklus ir mažmenininkus, įskaitant Didžiosios Britanijos „Marks and Spencer“, „Harrods“ ir maisto prekių tinklą „Co-op“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų