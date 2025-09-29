„Jaguar Land Rover“ po kibernetinės atakos rengiasi iš dalies atnaujinti automobilių gamybą

Indijos akcininkų valdoma automobilių gamintoja rugsėjo 2 dieną pranešė, kad tapo programišių taikiniu. Dėl kibernetinės atakos smarkiai sutriko pardavimų ir gamybos veikla, o bendrovė buvo priversta ieškoti skubios finansinės pagalbos.
„Tęsdami kontroliuojamą, etapais vykdomą veiklos atnaujinimą, imamės tolesnių veiksmų siekdami atsigauti“, – teigiama JLR paskelbtame pranešime.
„Kai kurios mūsų gamybos veiklos dalys bus atnaujintos artimiausiomis dienomis“, – pridūrė bendrovė.
JK vyriausybė savaitgalį sutiko suteikti 1,5 mlrd. svarų (2 mlrd. JAV dolerių, 1,7 mlrd. eurų) paskolos garantiją, siekdama padėti paremti bendrovės grynųjų pinigų atsargas ir tiekimo grandinę.
Tačiau tai nereiškia, kad vyriausybė tiesiogiai skolins pinigus JLR, kuri priklauso Indijos bendrovei „Tata Motors“.
Vietoj to, atitinkama vyriausybės agentūra suteiks garantiją komercinio banko paskolai, kuri bus grąžinta per penkerius metus.
Praėjusią savaitę JLR pranešė, kad buvo iš dalies atnaujintas jos IT sistemų veikimas, ir tai padėjo išspręsti uždelstų mokėjimų tiekėjams problemą.
Kibernetiniai nusikaltėliai vis dažniau taikosi į prabangius prekių ženklus ir mažmenininkus, įskaitant Didžiosios Britanijos „Marks and Spencer“, „Harrods“ ir maisto prekių tinklą „Co-op“.
