„Kaukė jūsų mašina visą naktį“ – skubiai įspėja dėl plintančio naujo ir dar neregėto sukčiavimo būdo

Viena moteris pranešė, kad jai skambino nepažįstama moteris, apsimesdama institucijų atstove. Jai tai atrodė labai įtartina. Pasirodo, skambinusio žmogaus informacija visai neatitiko tikrovės, tada ji suprato, kad skambino sukčiai.
„Kas čia per nauja taktika skambučių aferose? Ir kokia jiems nauda?
Skambina iš numerio 6 val. ryto. Atsiliepiu visa mieganti. Kalba moteris, sako: „ar kalbu su tokia ir tokia [moterimi]“? Saku: „taip“. Ji sako: „esu ten tokia ir anokia, gavome kaimynų pranešimą, kad kaukė jūsų mašina visą naktį.“
Aš atsakau: „ką“? Ji padiktuoja mano mašinos valstybinius numerius, mašinos markę. Sakau jai: „kur ji kaukė“? Sako: „Vilniuje, tokioje ir tokioje gatvėje“. Sakau: „aš Vilniuje negyvenu“. Skambinusi moteris atsakė: „supratau“.
Tada paklausė, ar mano mašinos numeriai nepavogti. Atsakiau, kad ne. Ji tada atsakė: „tada atšaukiu policijos ekipažą“. Skambinusi moteris palinkėjo geros dienos ir padėjo ragelį“, – teigė įvykio liudininkė.
Iškelta teorija: sukčiai per telefoną įrašys ir pamėgdžios jūsų balsą su DI
Viena iš teorijų, kodėl sukčiai skambinėja ir užduoda keistus klausimus, yra ta, jog jie, galimai, įrašinėja žmonių balsus, kad paskui, pasitelkdami DI pagalbą, galėtų juos atkartoti.
„Shift4“ įmonės DI strategijos ir plėtros vadovas Martynas Kairys pasakojo, kad sukčiai vis dažniau skambina gyventojams, o žmonės baiminasi, jog netrukus telefoniniai apgavikai galės pasinaudoti DI ir klonuoti artimųjų balsus, kad išviliotų pinigus ar asmeninę informaciją.
„Toks scenarijus yra realus ir jis paveikia ne tik tuos, kurie kalba telefonu, bet ir tuos, kurie turi savo balsą įrašytą kažkur internete. Tai gali būti vaizdo įrašas, kažkoks pasisakymas, kažkokia tinklalaidė. O to užtektų žmogaus balsui įrašyti [ir vėliau jį atkartoti]“, – atkreipė dėmesį jis.
DI įrankis, kuris kopijuoja balsą, geriau veikia anglų kalba
Pasak eksperto, yra DI įrankių, kurie iš įkelto žmogaus balso gali sugeneruoti naujus įrašus, tačiau jie geriau veikia anglų kalba, o lietuvių kalboje dar pasitaiko netikslumų.
„Tai yra tam tikri DI įrankiai, kurie leidžia įkelti/įdėti žmogaus balsą ir tada jau sakykime, sugeneruoti kažkokius kitus balso tekstus.
Tiesa, didžioji dalis labiau veikia anglų kalba; lietuvių kalboje dar jaučiasi netaisyklingumas. Tai lietuvių kalboje situacija dar kol kas nėra tokia bloga, bet anglų kalboje jau yra blogiau“, – pastebėjo specialistas.
Kaip teigė „Shift4“ įmonės DI strategijos ir plėtros vadovas, nors Lietuvoje apie tokius atvejus dar nėra girdėta, užsienyje jie jau pasitaiko, todėl patariama telefonu neaptarti finansinių temų ir turėti slaptažodį, kad atpažintumėte tikrą pašnekovą bei išvengtumėte sukčių.
„Kad Lietuvoje tai [balsų klonavimas su DI pagalba] būtų, dar negirdėjau, bet nenustebčiau, jeigu yra kažkas, kas jau taip daro. Užsienyje tokių pavyzdžių yra. Dėl to ir sakoma, kad finansinių dalykų telefonu nereikėtų aptarti, nereikėtų apie tai kalbėti.
Jeigu kažkokia situacija nutinka, kai skambina žmogus, ar šeimos narys, reikia turėti savo slaptą žodį, kurį tikrai tik jūs žinote; arba, jeigu neturite, sukurti ir tada prigauti [sukčiaujantį asmenį].
Tada turite paklausti apie kokią nors tokią istoriją, kurią žinote tik jūs ir tas žmogus, su kuriuo kalbate, kad įsitikintumėte, jog čia iš tikrųjų reikiamas, pažįstamas žmogus skambina. Toks būtų patarimas“, – komentavo pašnekovas.
Ar įmanoma užkirsti kelią DI ir jo daromai galimai žalai?
Pasak M. Kairio, nors Europos Sąjungos teisės aktai bando apriboti tokių įrankių naudojimą, jiems visiškai užkirsti kelią praktiškai neįmanoma. Galima apeiti per VPN (t.y. virtualus privatus tinklas) arba lokaliai veikiančias programas, kurios dabar dar nėra aukštos kokybės, bet greičiausiai, su laiku, tobulės.
„Nelabai tam galima užkirsti kelią, nors ir egzistuoja Europos Sąjungos tam tikri aktai, kurie apriboja tam tikrų įrankių naudojimą. Tiesa, juos galima apeiti naudojant VPN arba tai galima apeiti naudojant tam tikrus įrankius, kurie jau pasiekiami ne per internetą, o lokaliai.
Taip pat – lokaliai pasiekiami įrankiai dar nėra tokios kokybės, kad jau taip gerai padarytų, bet ir čia tikriausiai laiko klausimas. Tai sustabdyti to nematau, kaip būtų galima“, – pabrėžė jis.
Policija atskleidžia, ar yra gavę pranešimų dėl šių specifinių skambučių
Policijos departamento prie VRM Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis atsakė, ar yra tekę policijai fiksuoti tokiu atvejus, kai sukčiai skambina anksti ryte, užmezga trumpą pokalbį, jį netikėtai nutraukia, ir apskritai – ar tai yra galimas sukčiavimo būdas.
„Yra tekę gauti žmonių pranešimų apie tokius skambučius, bet tai nėra dažni atvejai.
Priklausomai nuo renkamos informacijos pobūdžio, tikėtina, tai gali būti tiesiog pasitikrinimas dėl potencialaus vėlesnio sukčių bandymo (pvz. įvertinti gyventojo sąmoningumui, amžiui , asmens duomenims ir pan.).
Dažnai po to vėliau tiems asmenims skambina sukčiai, kurie bando išvilioti žmonių pinigus“, – dalijosi jis.
