TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune automobilis susidūrė su dviračiu: tarp vairuotojų kilo konfliktas

2025-09-26 11:42 / šaltinis: BNS
2025-09-26 11:42

Kaune, Raudondvario plente, ketvirtadienį automobilis „Honda Civic“ susidūrė su dviračiu, tarp vairuotojų kilo konfliktas.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Kaune, Raudondvario plente, ketvirtadienį automobilis „Honda Civic" susidūrė su dviračiu, tarp vairuotojų kilo konfliktas.

0

Kaip penktadienį pranešė Kauno apskrities policija, susidūrimas įvyko apie 17 valandą. Po įvykio tarp vairuotojų kilo konfliktas.

Automobiliui pradėjus važiuoti, 1987 metais gimęs dviratininkas užvirto ant „Honda Civic“ variklio dangčio. Dviračio vairuotojui nušokus nuo automobilio, „Honda“ nuvažiavo.

Dviratininkas buvo pristatytas į gydymo įstaigą. Asmuo, vairavęs automobilį „Honda Civic“, nustatinėjamas.

