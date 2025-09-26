Kaune automobilis susidūrė su dviračiu: tarp vairuotojų kilo konfliktas

Kaip penktadienį pranešė Kauno apskrities policija, susidūrimas įvyko apie 17 valandą. Po įvykio tarp vairuotojų kilo konfliktas.
Automobiliui pradėjus važiuoti, 1987 metais gimęs dviratininkas užvirto ant „Honda Civic“ variklio dangčio. Dviračio vairuotojui nušokus nuo automobilio, „Honda“ nuvažiavo.
Dviratininkas buvo pristatytas į gydymo įstaigą. Asmuo, vairavęs automobilį „Honda Civic“, nustatinėjamas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!