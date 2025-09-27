Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniaus rajono savivaldybė pirks penkis butus

2025-09-27 16:43 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-27 16:43

Didėjant socialinio būsto poreikiui Vilniaus rajone, savivaldybė planuoja įsigyti penkis butus.

Būstas (ELTA, Andrius Ufartas / 123rf.com nuotr.)

Didėjant socialinio būsto poreikiui Vilniaus rajone, savivaldybė planuoja įsigyti penkis butus.

REKLAMA
0

Pasak Vilniaus rajono savivaldybės, artimiausiu metu ketinama įsigyti vieną vieno kambario bei keturis dviejų kambarių butus, kurie būtų skirti socialinio būsto laukiančioms šeimoms.

„Kasmet didėja šeimų, pageidaujančių būti įrašytomis į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą. Dėl aukštų nekilnojamojo turto kainų daugelis gyventojų neturi galimybių įsigyti nuosavo būsto rinkoje. Nors savivaldybė įgyvendina projektus ir investuoja į socialinio būsto statybas bei įsigijimą, Vilniaus rajone išlieka per mažos socialinio būsto pasiūlos problema“, – pranešime cituojamas Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savivaldybės duomenimis, šįmet socialinio būsto fondą Vilniaus rajono savivaldybėje sudarė 104 būstai. Šiuo metu socialinio būsto laukia 224 asmenys ar šeimos. 

Nors dauguma seniūnijų turi bent vieną socialinį būstą, jų vis dar trūksta Sudervės, Buivydžių, Dūkštų, Medininkų ir Rukainių seniūnijose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų