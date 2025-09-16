Turite namą? Leidžia atsiimti 75 eurus ir daugiau

Paraiškas kompensacinei išmokai už įdiegtas energinio efektyvumo didinimo priemones gauti galima teikti iki rugsėjo 24 d. 17 val. Iš Klimato kaitos programos tam skirta 26 mln. eurų.
Jau gauta daugiau kaip 400 paraiškų už beveik 3,5 mln. eurų. Lėšų dar yra pakankamai, tad kviečiame pasinaudoti galimybe gauti paramą.
Didžiausia galima kompensacinė išmoka vienam namo atnaujinimo projektui bus nustatoma paraiškos vertinimo metu. Kompensacinės išmokos dydis apskaičiuojamas padauginus namo naudingą plotą iki modernizavimo iš fiksuoto dydžio.
Fiksuotas dydis už 1 m² namo naudingo ploto – 75 eurai ir gali siekti ne daugiau kaip 14,5 tūkst. eurų.
Kompensacinę išmoką galima gauti langų, durų keitimui, sienų, pamatų, grindų, stogo apšiltinimui. APVA kompensacinę išmoką rezervuoja paraiškos vertinimo etape,
Atkreipia gyventojų dėmesį
Atkreipiamas gyventojų dėmesys, kad kompensacijos skyrimui prašymo pateikimo data įtakos neturi, todėl nesvarbu, ar jis bus pateiktas pirmąją, ar paskutinę kvietimo dieną.
Tačiau reikia įsitikinti, kad paraiškos teikimo dieną namo energinio naudingumo sertifikatas galioja ir yra užregistruotas VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūros“ (SSVA) pastatų energinio naudingumo sertifikatų registre, taip pat, kad iki kvietimo pabaigos gyvenamajam namui nėra suteikta B ar aukštesnė energinio naudingumo klasė.
Jeigu sertifikato neturite, arba jis negalioja, reikia kreiptis į pastatų energinio naudingumo ekspertą, ekspertų sąrašą galima rasti čia.
Siekiantys gauti paramą asmenys taip pat turi turėti pastatų energinio naudingumo eksperto parengtą bei patvirtintą sertifikavimo pažymą (skaičiavimus), kurioje nurodytos konkrečios namo atnaujinimui numatytos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, būtinos pasiekti namo B energinio naudingumo klasei bei sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudas ne mažiau kaip 40 proc.
Teikiant paraišką reikalingos ir pastato nuotraukos, kuriose matytųsi ir įvairios namo vietos, susijusios su energijos vartojimo efektyvumu ir nurodytos eksperto pažymoje: neapšiltintas stogas, perdangos, grindys, nesandarios durys, langai ir pan. Nuotraukos turi būti kokybiškos.
Visus numatytus atnaujinimo darbus reikia atlikti iš savų lėšų, tik tai padarius teikiami dokumentai kompensacijai gauti.
Įrodymui modernizacijos metu būtina rinkti sąskaitas už naudotas medžiagas ir atliktus darbus. Juos gali atlikti ir patys namų savininkai, nebūtinai samdomas specialistas ar įmonė.
Namų modernizavimo projektai turi būti įgyvendinti per 15 mėn. po kvietimo pabaigos – iki 2026 m. gruodžio 25 d. Projektai gali būti pradėti įgyvendinti iki kvietimo paskelbimo, tačiau išlaidos patirtos ne anksčiau kaip 2022 m. balandžio 20 d.
Išsamiau susipažinti su šio kvietimo sąlygomis ir reikalavimais galima čia.
Kilus klausimų ar prireikus papildomos informacijos, galima kreiptis į APVA informacine telefono linija +370 614 99699.
Paraiškos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS).
