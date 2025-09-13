NT mokesčio pakeitimai – ne pabaiga? Pokyčius žada jau po kelerių metų

Seimas dar birželio mėnesį pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis pirmo gyvenamojo būsto vertė apmokestinama tada, kai ji viršija 450 tūkst. eurų.
Tiesa, savivaldybių tarybos galės nustatyti ir didesnę neapmokestinamąją pirmojo būsto vertę.
Pagrindinio gyvenamojo būsto mokestinės vertės daliai, viršijančiai neapmokestinamąjį dydį, tarybos nustatys mokesčio tarifą nuo 0,1 iki 1 proc. pagrindinio gyvenamojo būsto mokestinės vertės.
Tuo metu viso kito gyventojų NT (papildomų butų, namų, garažų, sodybų ir t.t.) vertė bus sumuojama, o mokestis taikomas tai vertės daliai, kuri viršys 50 tūkst. eurų. Priklausomai nuo suminės viso NT vertės, bus taikomas 0,2–1 proc. dydžio mokesčio tarifas.
Mokestis dar keisis?
Naujienų portalo tv3.lt aktualijų laidoje „Dienos pjūvis“ SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas svarstė, kad dabartinė NT mokesčio korekcija – didelis daugelio ekonomistų nusivylimas.
„Pajamos iš to mokesčio bus gerokai mažesnės, negu galėjo būti nieko nedarant. Vadinasi, tokiu būdu biudžetas tik sumažės", – kalbėjo pašnekovas.
Ekonomistas neatmeta, kad tokia NT apmokestinimo pertvarka ilgai neužsibus ir politikams anksčiau ar vėliau teks sugrįžti prie mokestinių pakeitimų dar kartą, kad būtų surinkta daugiau pinigų į valstybės biudžetą.
„Žvelgiant į ateitį, su mūsų braškančiu biudžetu, kai tikrai reikės tų pinigų ir naujajam finansų ministrui tikrai bus labai sudėtinga suderinti visus norus, poreikius bei galimybes, vis tiek reikės kažkada po metų, po dviejų sugrįžti pas žmones ir sakyti: galvojame, iš kur gauti daugiau pinigų.
Tai NT mokestis vis tiek bus akiratyje. Ir manau, kad kelerių metų laikotarpyje jis vėl bus keičiamas, labai didelė tikimybė“, – tokio scenarijaus neatmetė ekonomistas.
K. Vaitiekūnas: ministerija neketina grįžti prie NT mokesčio
Į finansų ministrus deleguojamas Kristupas Vaitiekūnas sako, kad prie birželį Seime priimto nekilnojamojo turto (NT) mokesčio ministerija grįžti neketina.
„Tas mokestis, kuris dabar yra priimtas, iš ministerijos išėjo ne toks. Seime jis buvo gerokai pakeistas. Aš nuo pat pradžių komunikavau, kad NT mokestis yra apie du dalykus. Visų pirma, apie tam tikrų grupių apsaugą ir apie socialinį teisingumą.
Tai akivaizdu, kad Seime buvo labai išgyvenama dėl žmonių apsaugos nuo šito mokesčio (…). Kadangi apsaugos buvo padaryta per daug, tai buvo truputį pamestas socialinis teisingumas“, – lrt televizijai sakė kandidatas į ministrus.
„Bet jis (mokestis – ELTA) yra toks, koks yra, ir prie jo grįžti bent jau ministerija neketina“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad Seimas taip pat nusprendė metines visų gyventojų, išskyrus ūkininkus, pajamas sumuoti ir apmokestinti progresyviau, pakelti pelno mokestį, įvesti naujus cukraus ir draudimo mokesčius , kurių pajamos bus skirtos gynybai.
Visi mokestiniai pakeitimai įsigalios kitąmet.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!