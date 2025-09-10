Marius Dubnikovas. Naujų mokesčių nebus, bet didesnių – taip

Galima diskutuoti, kaip atrodo vėl įvedami sektoriniai mokesčiai, kurie menkina šalies patikimumo įvaizdį, tačiau diskusija prasideda, kas bus su anksčiau patvirtintais mokesčiais.
Naujų gal ir nebus, tačiau esami gali būti keičiami ir ne mažėjimo linkme.
Kalbama apie didėjantį pinigų poreikį socialiniam draudimui, išmokoms ir greičiausiai toliau sparčiai didinamai minimaliajai algai.
Reikia pabrėžti, kad biudžetas konstruojamas jau šiuo metu ir veikiausiai jau yra sudėliota didžioji jo dalis, tad diskusijoms laiko bus palikta labai mažai.
Jau aiškėja kelios gairės su akcizais. Visų pirma, dėl nuolat didinamų mokesčių šalis pradėjo nebesurinkti planuojamų pajamų iš degalų – labiausiai dyzelino, kuris perkamas kaimyninėse šalyse.
Sunkusis transportas nustojo pirkti šiuos degalus Lietuvoje, nes užsienyje pigiau, o Lietuvą galima pervažiuoti nesipildžius degalų.
Šiuos praradimus, skaičius matysime metų pabaigoje, nors dar 2024 metais dyzelino pardavimai augo 3,2 proc., ketinama dengti didinant alkoholio ir tabako akcizus.
Galima prisiminti, kad šie mokesčiai ir taip nuolat didinami bei yra patvirtintas trimetis planas, kaip jie turėtų augti ateityje, tačiau ketinama spartinti mokesčių augimą.
Praėjusiais metais iš akcizų surinkta beveik 2 mlrd. eurų, kiek daugiau nei pusė iš degalų, o likusi dalis iš tabako ir alkoholio.
Ar pavyks surinkti daugiau iš paskutinių grupių labai abejotina, nes mokesčiai degalų rinką jau prispaudė ir priverčia Vyriausybę stabdyti mokesčių didinimą.
Lengva ranka bandoma tiesiog didinti kitus mokesčius, tačiau šios rinkos yra besitraukiančios.
Pagal 2024 metų biudžeto surinkimo apžvalgą, pagrindinių alkoholio grupių, stipraus alkoholio ir alaus, pardavimai yra gerokai mažesni nei buvo 2017 metais.
O šiais metais traukiasi visų grupių pardavimai. Labiausiai krinta silpnieji vynai (iki 8,5proc. stiprumo, įskaitant sidrą) – net 16,3proc., ir vynas krinta labiau už degtinę – vynas minus 9,8 proc., etilo alkoholis – 7,0 proc., o alus – 8 proc.
Akcizai per tris metus turi padidėti daugiau nei 50 proc. Cigarečių rinka yra susitraukusi apie 30 proc. nuo 2017metų remiantis minėta ataskaita.
Alkoholio ir tabako suvartojimo kritimas nėra blogas veiksnys sveikatos prasme, tačiau augančių mokesčių aruodas jau greičiausiai išsemtas ir paprasčiausiai didinant akcizus vargu ar bus galima gauti didesnį efektą.
Apmokestinama bazė traukiasi ir didėja tikimybė, kad augs nelegalių prekių rinka. Remiantis tuščių pakelių tyrimais vien rūkalų rinkoje prarandame apie 100 mln. eurų nesumokėtų mokesčių. Šis skaičius gali plėstis ateityje.
Pabaigai reikia pabrėžti, kad laikai, kai mokesčių didinimas duodavo aritmetinį tolygų efektą baigėsi ir veikiausiai pasiekėme Lafero kreivės ribas, kai didesni mokesčiai gali duoti mažesnes pajamas. Baugina tai, kad didelė dalis biudžeto lūkesčių jau gali būti sudėti ir nauji mokesčiai programuojami rinkos dalyviams nežinant.
