  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Spūsčių mokestis: dėl jo pasisakė ir susisiekimo ministras

2025-09-03 13:42 / šaltinis: BNS
2025-09-03 13:42

Darbą baigiantis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis sako esąs prieš vadinamąjį spūsčių mokestį.

Transportas BNS Foto

Darbą baigiantis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis sako esąs prieš vadinamąjį spūsčių mokestį.

4

Susisiekimo ministerijai derinant su naujuoju Valstybiniu kelių fondu susijusią kelių rinkliavos dydžių nustatymo metodiką, Savivaldybių asociacija perdavė Klaipėdos rajono savivaldybės siūlymą tam tikruose didžiųjų miestų išvažiavimo ir įvažiavimo keliuose piko valandomis pradėti taikyti spūsčių mokestį.

Apie tai pranešė naujienų portalas tv3.lt.

Kaip numatoma šį mokestį reglamentuojančioje Europos Sąjungos direktyvoje, pagrindiniuose miestų keliuose jo dydis galėtų siekti 0,61 euro už kilometrą lengvajam automobiliui.

„Aš asmeniškai tokiems mokesčiams nepritarčiau ir nenorėčiau pritarti“, – žurnalistams Vyriausybėje sakė E. Sabutis.

Pasak jo, spūsčių klausimai turėtų būti sprendžiami didinant viešojo transporto prieinamumą arba gerinant susisiekimo infrastruktūrą.

„Vien apkrauti mokesčiais žmones dėl to, kad jie stovi spūstyse ne dėl savo kaltės, man atrodo visiškai neteisinga“, – tvirtino politikas.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė trečiadienį žurnalistams sakė, kad prieš perkeliant direktyvą norėtų išgirsti detalesnius Europos Komisijos argumentus dėl mokesčio poreikio.

„Įžvelgiu logiką dėl aplinkosauginių reikalavimų ir žaliojo kurso, bet svarstymai ir tam tikri sprendimai bus tik po to, kai bus išgirstos visos detalės“, – teigė I. Ruginienė.

Naujienų portalas tv3.lt rašė, kad derinant su Kelių fondų susijusias kelių rinkliavas, Susisiekimo ministerija portalui nurodė, jog „spūsčių mokestis galėtų būti taikomas kaip viena iš reguliavimo priemonių, pavyzdžiui, ribojant seniausių ir taršiausių automobilių patekimą į tam tikras miesto gatves piko metu“.

