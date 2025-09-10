Naikins laisvadienius, mažins 13-ą pensiją, kels mokesčius: ši ES šalis renkasi kitą kelią nei Lietuva

Šioje šalyje valdantieji pasiūlė naikinti tris valstybines šventes, didinti mokesčius, įšaldyti kai kurias pensijų išmokas, mažinti paramą bedarbiams ir didinti sveikatos draudimo įmokas, rašo
Taip siekiama sutaupyti 2,7 mlrd. eurų biudžeto išlaidų ir pagerinti sudėtingą valstybės finansų padėtį.
Antradienį finansų ministro Ladislavo Kamenického pristatytas teisės aktų paketas numato visam laikui panaikinti lapkričio 17 d. valstybinę šventę, skirtą komunizmo žlugimui paminėti,
Taip pat siūloma laikinai panaikinti šventinę Trijų Karalių dieną sausio 6 d. ir gegužės 8 d. minimą Pergalės dieną.
Kita vertus, Slovakijos valdantieji nori panaikinti ribojimus mažmeninei prekybai per kitas valstybines šventes ir įšaldyti 13-os pensijos dydis ties 667,30 euro.
Premjero Roberto Fico vyriausybė žada įvesti dvi aukštesnes asmenų pajamų mokesčio ribas ir nuo kitų metų didinti papildomo pajamų mokesčio tarifą tam tikriems aukšto rango pareigūnams nuo 5 proc. iki 10 proc.
Pridėtinės vertės mokestis saldiems ir sūriems perdirbtiems maisto produktams bus padidintas nuo 19 proc. iki 23 proc., o internetinių lošimų mokestis – nuo 27 proc. iki 30 proc.
Įprastiniams kazino ir lošimo namams veikiausiai teks mokėti naują 21 proc. mokesčio tarifą.
Pagrindinės opozicinės partijos „Progresyvi Slovakija“ (PS) ekonomikos ekspertai kritikavo šiuos pasiūlymus, teigdami, kad vyriausybė „toliau žlugdo ekonomikos augimą“.
