Siunčia žinią šimtams gyventojų: prie savo namų tai privalėsite turėti visi

Aplinkos ministerijos atstovai sako, kad pagal Atliekų tvarkymo įstatymą išmetamų šiukšlių tvarkymas privalo būti organizuojamas taip, kad skatintų atliekas paruošti naudoti pakartotinai bei perdirbti.
Esą, jei tvarka nebūtų užtikrinama, tokiu atvejų grėstų ir nemalonumai.
„Kaip žinoma, Europos Komisijos yra nustatyti komunalinių atliekų paruošimo pakartotinai naudoti ir perdirbimo tikslai, kurių nepasiekus, Lietuvai galimai grėstų finansinės sankcijos“, – sakoma naujienų portalui tv3.lt atsiųstame ministerijos komentare.
Pasak jos specialistų, kokybišką komunalinių atliekų rūšiavimą esą žymiai lengviau užtikrinti surenkant komunalines atliekas individualiais konteineriais.
„Atliekų surinkėjai ir vežėjai gali žymiai lengviau patikrinti tokius konteinerius ir operatyviai reaguoti į pažeidimus.
Tuo metu kolektyvinių konteinerių atveju komunalinių atliekų rūšiavimo kokybės užtikrinimas neretai yra komplikuotas. Komunalinių atliekų rūšiavimo duomenys rodo, kad kai kurie atliekų turėtojai vis dar netvarkingai rūšiuoja atliekas arba apskritai jų nerūšiuoja, t. y. pažeidinėja Atliekų tvarkymo įstatymą ir atliekų tvarkymo taisykles“, – dėmesį atkreipė ministerijos atstovai.
Nuo kitų metų – pokyčiai
Tuo metu Panevėžio miesto savivaldybėje būtent ir pasikeitė atliekų tvarkymo taisyklės.
O tai reiškia, kad nuo kitų metų visi individualių namų savininkai, gyvenantys šios savivaldybės teritorijoje, privalės turėti tik jiems priklausančius konteinerius.
Panevėžio specialaus autotransporto komunikacijos specialistė Justina Indulytė naujienų portalui tv3.lt sakė, kad šiuo metu atliekų rūšiavimo konteinerių neturi apie 1,8 tūkst. individualių valdų savininkų.
Šie gyventojai, kaip sako pašnekovė, iki šiol turėjo komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį su komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi pagal standartines sąlygas ir naudojosi kolektyviniais konteineriais, skirtais daugiabučių namų gyventojams.
„Nors metų pradžioje įsigaliojo naujos Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės, pirmiausia reikėjo tinkamai pasiruošti pokyčiams – įvertinti atliekų turėtojų, gyvenančių privačiose valdose ir besinaudojančių kolektyviniais konteineriais skaičių.
Taip pat buvo būtina išanalizuoti atliekų turėtojų grupes, amžių ir šeimų dydžius, kad būtų galima pasirengti galimam neplanuotam išaugusiam individualaus naudojimo atliekų surinkimo konteinerių poreikiui“, – kalbėjo J. Indulytė.
Atlikus šiuos darbus, kaip sako pašnekovė, buvo priimtas sprendimas gyventojus informuoti apie pokyčius su aiškiai apibrėžtu pereinamuoju laikotarpiu.
„Jo metu gyventojai turi galimybę atnaujinti sutartis pagal individualiai aptartas sąlygas bei atsiimti jiems priklausančius individualius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius“, – sakė ji.
J. Indulytė sakė, kad gyventojams už papildomus konteinerius susimokėti papildomai nereikės.
Individualių atliekų rūšiavimo konteinerių atsiėmimo ir sutarčių atnaujinimo pereinamasis laikotarpis vyksta nuo 2025 m. rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d. imtinai.
Pasak jos, pastebėjus, kad individualių valdų gyventojai neatnaujina sutarčių, jiems bus siunčiami individualūs pranešimai su priminimu.
„Jeigu per 45 dienas nuo tokio pranešimo gavimo sutartis nebus atnaujinta, įsigalios standartinė komunalinių atliekų tvarkymo sutartis“, – paaiškino J. Indulytė.
Pasikeitusi tvarka įsigalioja nuo 2026 m. sausio 1 d.
