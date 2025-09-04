Lietuvos gyventojus įspėja nemesti 1 daikto į šiukšlių konteinerį: kreipiasi į visus

Socialiniame tinkle „Facebook“ institucija skatina gyventojus atsakingai elgtis ir dalijasi aiškiais patarimais, kur galima tinkamai priduoti šias atliekas.
Pasakė, kur galima išmesti elektronines cigaretes
Elektroninių cigarečių surinkimui pasitelkiami tiek prekybos taškai, tiek specialūs konteineriai ar atliekų surinkimo aikštelės.
Taip siekiama ne tik išvengti taršos, bet ir apsaugoti visuomenės sveikatą bei skatinti sąmoningą vartotojų elgesį.
„Netinkamas elektroninių cigarečių išmetimas kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai.
Atsakome, kur galima išmesti elektronines cigaretes.
Nebetinkamas naudoti elektronines cigaretes galite nemokamai:
- priduoti prekybos (platinimo) vietose, kuriose pirkote elektroninį prietaisą;
- išmesti į specialius smulkios elektronikos prietaisų surinkimo konteinerius. Atliekų surinkimo vietas rasite čia: https://www.epa.lt/surinkimo-vietu-sarasas/ ir https://eei.lt/gyventojams-ir-imonems/;
- pristatyti į didelių gabaritų atliekų aikšteles: https://atliekukultura.lt/atlieku-kulturos-zemelapis/
Elektronines cigaretes galite perduoti atliekų tvarkymo įmonėms, kurios priima elektronikos atliekas, tačiau ši paslauga gali būti mokama. Atliekų tvarkymo vietų ieškokite čia: https://www.gpais.eu/atvr-viesa-paieska
Atkreipiame dėmesį, kad draudžiama išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.
Pastebėjus atliekas gamtoje, kviečiame pažymėti jas interaktyviame žemėlapyje „Tvarkau Lietuvą“: https://tvarkaulietuva.lt/. Nedidelį kiekį šiukšlių kviečiame geranoriškai surinkti patiems.
Esame parengę atmintinę, kur priduoti elektronikos, baterijų ir akumuliatorių atliekas: https://t.ly/elektronikos-atliekos“, – rašoma įraše.
