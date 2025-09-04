Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Lietuvos gyventojus įspėja nemesti 1 daikto į šiukšlių konteinerį: kreipiasi į visus

2025-09-04 07:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-04 07:45

Aplinkos apsaugos departamentas primena, kad elektroninių cigarečių išmetimas netinkamose vietose gali turėti rimtų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Ši tema tampa vis aktualesnė, nes tokių atliekų sparčiai daugėja, o jų šalinimas reikalauja specialių sprendimų.

Žaliųjų atliekų tvarkymas, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
4

3

Socialiniame tinkle „Facebook“ institucija skatina gyventojus atsakingai elgtis ir dalijasi aiškiais patarimais, kur galima tinkamai priduoti šias atliekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Elektroninės cigaretės
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Elektroninės cigaretės

Pasakė, kur galima išmesti elektronines cigaretes

Elektroninių cigarečių surinkimui pasitelkiami tiek prekybos taškai, tiek specialūs konteineriai ar atliekų surinkimo aikštelės.

Taip siekiama ne tik išvengti taršos, bet ir apsaugoti visuomenės sveikatą bei skatinti sąmoningą vartotojų elgesį.

„Netinkamas elektroninių cigarečių išmetimas kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai.

Atsakome, kur galima išmesti elektronines cigaretes.

Nebetinkamas naudoti elektronines cigaretes galite nemokamai:

Elektronines cigaretes galite perduoti atliekų tvarkymo įmonėms, kurios priima elektronikos atliekas, tačiau ši paslauga gali būti mokama. Atliekų tvarkymo vietų ieškokite čia: https://www.gpais.eu/atvr-viesa-paieska

Atkreipiame dėmesį, kad draudžiama išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.

Pastebėjus atliekas gamtoje, kviečiame pažymėti jas interaktyviame žemėlapyje „Tvarkau Lietuvą“: https://tvarkaulietuva.lt/. Nedidelį kiekį šiukšlių kviečiame geranoriškai surinkti patiems.

Esame parengę atmintinę, kur priduoti elektronikos, baterijų ir akumuliatorių atliekas: https://t.ly/elektronikos-atliekos“, – rašoma įraše.

 

