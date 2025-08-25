Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Jau kitą savaitę – pokyčiai gelinių nagų lakavimo rinkoje: įsidėmėkite

2025-08-25 13:20 / šaltinis: tv3.lt
Nuo rugsėjo 1 dienos įsigalios pokyčiai, aktualūs darantiems gelinį manikiūrą – uždrausta naudoti cheminę medžiagą, kuri aptinkama geliniuose lakuose. Artėjant šiam pokyčiui specialistai siunčia svarbią žinią tinkamai atsikratyti lakais, kuriuose yra šios medžiagos – jie į komunalinių atliekų konteinerius keliauti jokiu būdu negali.

Gelinis manikiūras (nuotr. 123rf.com)

1

Svarbiu priminimu socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Aplinkos ministerija, primenanti, kaip reikia tvarkyti tokias atliekas kaip nagų lakai.

Artėjant draudimui – svarbi žinia

Artėjant draudimui, aišku ne tik tai, kad gelinio lakavimo nebebus galima atlikti naudojant lakus, kuriuose yra minėtos medžiagos, bet ir tai, kad jas reikės utilizuoti.

Aplinkos ministerijos specialistai primena, kad nagų lakai yra priskiriami pavojingoms atliekoms, todėl turi būti tinkamai rūšiuojamos – konteineriuose jiems ne vieta.

„Nuo rugsėjo 1-osios įsigalioja draudimas naudoti cheminę medžiagą – difenil fosfino oksidas #TPO – labiau žinomą dėl naudojimo geliniuose nagų lakuose. Todėl grožio specialistams ir tiekėjams norime priminti, kad su šiuo draudimu ateina ir pareiga pasirūpinti tinkamu šių lakų atliekų rūšiavimu ir tvarkymu.

Šių kosmetikos priemonių atliekos yra pavojingos, todėl turi būti atskirai rūšiuojamos ir negali patekti į komunalinių atliekų konteinerius.

Jas būtina rūšiuoti ir perduoti pavojingų atliekų tvarkytojams. Kaip tai padaryti – informacija komentaruose. Atsakingai perduotos atliekos bus tinkamai sutvarkytos, kad nepakenktų mūsų sveikatai ir aplinkai“, – feisbuke rašė Aplinkos ministerija.

Kaip nurodoma komentare po įrašu, Atliekų tvarkytojus, turinčius teisę priimti ir tvarkyti šias atliekas, galite rasti naudojantis Atliekų tvarkytojų valstybės registre. Jį rasite paspaudę čia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

