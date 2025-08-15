Lietuvos gyventojus įspėja nemesti 1 daikto į šiukšlių konteinerį: kreipiasi į visus

Pastaruoju metu atliekų rūšiavimo centruose vis dažniau aptinkamos netinkamai išmestos elektroninės cigaretės. Šie nedideli prietaisai kelia rimtą pavojų – nuo gaisro iki sprogimo.
Įspėja nemesti elektroninių cigarečių į atliekų konteinerį
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojai fiksuoja augantį netinkamai išmestų elektroninių cigarečių kiekį. Tokie atvejai verčia susirūpinti – vos tik pastebima el. cigaretė mišriųjų atliekų linijoje, visas darbas neretai stabdomas.
Linijos sustabdymas trunka nenustatytą laiką, nes tenka rankiniu būdu perrūšiuoti visas atliekas, kad būtų išvengta didesnės nelaimės.
„El. cigaretės nėra paprasti plastiko likučiai – jos priskiriamos prie pavojingų atliekų, ir ne be reikalo. Netinkamai atsikratytas įrenginys gali atrodyti nekeliantis grėsmės, tačiau jo pasekmės – labai rimtos“, – sako atliekų tvarkymo specialistai.
Jose įmontuotos ličio jonų baterijos, kurios, patekusios į presavimo mechanizmus ar patyrusios mechaninį pažeidimą, gali užsidegti ar net sprogti. Sprogstanti baterija gali sukelti gaisrą šiukšliavežėje, rūšiavimo centre ar net gyvenamojoje aplinkoje.
Tokie atvejai kelia pavojų darbuotojų sveikatai ir gyvybei, o taip pat gali padaryti milžiniškų nuostolių turtui – nuo sugadintos įrangos iki gaisrų visame rūšiavimo centre.
„Norint užtikrinti darbuotojų saugumą, išvengti gaisrų ir nesklandumų, žmogus turi elgtis atsakingai – viena el. cigaretė netinkamoje vietoje gali tapti nelaimės priežastimi“, – perspėja specialistai.
Elektroninės cigaretės priskiriamos prie pavojingų atliekų, todėl jų negalima mesti nei į mišrių komunalinių, nei į kitus namuose esančius rūšiavimo konteinerius. Šioms atliekoms galioja specialūs surinkimo ir rūšiavimo reikalavimai. Jų tvarkymas turi vykti griežtai pagal taisykles.
Atliekų tvarkytojai primena, kad el. cigaretes būtina priduoti į specialias surinkimo vietas – elektronikos atliekų surinkimo punktus, pavojingų atliekų aikšteles ar prekybos centruose įrengtas elektronikos dėžes, rūšiavimo centrą. Kai kurie gamintojai ir platintojai taip pat siūlo galimybę el. cigaretes grąžinti perkant naują įrenginį.
Šaltinis: Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
