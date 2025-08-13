Jau netrukus – naujas draudimas: aktualu atliekant gelinį lakavimą

Po šios datos tokie lakai negalės būti gaminami, parduodami ar naudojami, todėl verslai ir meistrai raginami tam pasiruošti iš anksto, praneša Sveikatos apsaugos ministerija.
Gali pakenkti sveikatai
Minima medžiaga plačiai naudojama kaip fotoiniciatorius geliniuose nagų lakuose, nes, veikiama UV spindulių ar LED lempų skleidžiamos šviesos, spartina net ir daug pigmentų savo sudėtyje turinčių nagų gelių kietėjimą.
- Gelinių nagų lakų gamintojai prašomi nedelsiant peržiūrėti visų gaminių sudėtis, ypač UV / LED poveikyje kietėjančių gelinių nagų lakų receptūras ir nutraukti TPO naudojimą visų tipų kosmetikos gaminiuose, skirtuose ES rinkai. Esant poreikiui koreguoti gaminių formules, pasirenkant alternatyvias saugias medžiagas. Labai svarbu, kad gelinių nagų lakų tiekimo grandinės dalyviai būtų informuoti apie atliktus pokyčius ir atnaujintą gaminių sudėtį.
- Gelinių nagų lakų importuotojai raginami itin atidžiai vertinti gaminių sudėtį ir atsakingai rinktis gelinius nagų lakus, importuojamus iš ES nepriklausančių šalių.
- Gelinių nagų lakų platintojai privalo patikrinti visų turimų ir planuojamų platinti gelinių lakų sudėtį. Likusių atsargų realizavimas po šios datos bus neteisėtas, todėl rekomenduojama imtis veiksmų jau dabar – atsisakyti TPO turinčių gaminių ir susisiekti su tiekėjais dėl galimybių įsigyti ir platinti atnaujintos sudėties gaminius.
- Nagų priežiūros paslaugų teikėjai kviečiami peržiūrėti turimas priemones ir iki 2025 m. rugsėjo 1 d. pasiruošti nebenaudoti gelinių nagų lakų, kurių sudėtyje yra TPO – net jei šie gaminiai buvo įsigyti anksčiau. Nuo šios datos tokie gaminiai nebegali būti naudojami, parduodami grožio paslaugoms teikti ar laikomi paslaugos teikimo vietoje.
