Nuo rugsėjo brangs ši populiari paslauga: štai kiek teks mokėti

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) aiškinimu, TPO nagų geliui leidžia sukietėti storesniais sluoksniais ir per trumpesnį laiką, gaunant geresnį efektą ir nesuteikiant jokių pašalinių atspalvių.
Vis tik, atlikus ilgalaikio poveikio sveikatai tyrimus, TPO buvo priskirta pirmos kategorijos toksiškoms medžiagoms, tad nebegali būti naudojama kosmetikos gaminiuose.
Tačiau dalis grožio specialistų piktinasi, kad apie tai nebuvo informuoti laiku, o įsigytų nagų lakų su TPO nespės sunaudoti – teks juos išmesti ir ieškoti kitų alternatyvų. Dėl to galimai brangs manikiūras ir pedikiūras klientams.
Meistrių nuostoliai siekia tūkstančius
Nagų meistrė Gabija, socialiniuose tinkluose besivadinanti „Swampgirl nails“, neslėpė, kad dauguma jos priemonių turi TPO, tad nemažą dalį jų teks išmesti, reikės ieškoti ir testuoti naujus produktus, o tai reikš didelius nuostolius.
Tuo metu grožio salono „Ingrid Kovali“ savininkė Ingrida nurodė, kad didžioji dalis jų kosmetikos jau yra be TPO. Tačiau pakaitalų kietėjimas trunka ilgiau, lakai laikosi trumpiau, ima „atšokinėti“.
Dėl to teko ieškoti kitų gamintojų, nemokamai perdaryti nagus, o tai atnešė papildomų išlaidų.
Ingrida neslėpė, kad nuostolių neišvengs, kadangi nuo rugsėjo 1 d. bus draudžiama ne tik įsigyti, bet ir sunaudoti jau turimą produkciją. Tad teks utilizuoti dalį priemonių, kurių vertė siekia apie 6 tūkst. eurų, skelbti prastovas, kai lakai bus atrenkami.
„Keista, kad neleidžiama bent jau sunaudoti turimos kosmetikos. Juk su ja dirbta daugelį metų ir tie keli papildomi mėnesiai tikrai nebūtų turėję reikšmingos įtakos.
Jau anksčiau dėl pasikeitusių sudėčių nemažai priemonių teko išmesti ir daug darbų perdaryti iš naujo. Todėl bendrai nuostoliai jau siekia bent 10 tūkst. eurų ir labai tikimės, kad ši suma daugiau nebeaugs“, – kalbėjo grožio salono savininkė.
Nagų priemonėmis prekiaujanti bendrovė „Ineza“ pritarė, kad TPO buvo plačiai naudojama geliniuose lakuose ir statybiniuose geliuose, tad šis pokytis tikrai pareikalavo papildomų investicijų atnaujinant asortimentą ir išlaidų utilizuojant prekes.
Anot manikiūro meistrės Adrianos, didžiausias nuostolis turbūt bus tiems, kurie dirba vieni ir visą atsakomybę už priemones neša patys.
Vis tik pati patikino – jei dalį lakų reikės išmesti, taip ir padarys, tačiau pridūrė, kad kol kas niekas aiškiai nepasakė, kaip turėtų atrodyti tinkama tokių priemonių utilizacija.
Manikiūro kainos ir kiek jis brangs
Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė skaičiavo, kad populiariausių manikiūro / pedikiūro paslaugų kainos svyruoja tarp 25–35 eurų.
Tačiau dėl pokyčių kainos gali pakilti, kadangi alternatyvūs produktai – ženkliai brangesni.
Nagų meistrės antrino, kad alternatyvų lakams be TPO tikrai yra, tačiau jie – žymiai brangesni, kadangi naujos sudėtys reikalauja papildomų tyrimų, investicijų.
Pvz., gelinis manikiūras pas meistrę Gabiją, vidutiniškai kainuojantis 35 eurus, gali brangti 3–5 eurais, dėl brangesnių produktų ir nuostolių už išmestus lakus.
Anot nagų meistrės ir instruktorės bei grožio salono savininkės Zlatos, gelinis lakavimas Vilniuje vidutiniškai kainuoja 40–50 eurų. Ji paminėjo, kad kainas galimai šiek tiek kels, bet ne vien dėl TPO draudimo, o dėl bendrai didėjančių kaštų, kvalifikacijos augimo ir pan.
Taip pat sostinėje dirbanti Adriana, imanti 35–45 eurus už manikiūrą, kainų kelti nežada, nebent ženkliai išaugtų naujų priemonių kaina.
Vidutinės – 35 eurų – manikiūro kainos nežada keisti ir „Ingrid Kovali“ salonas, kadangi tą jau darė vasaros pradžioje dėl pabrangusios kosmetikos.
Lakais prekiaujanti „Ineza“ jau išbandė kelias sudėtis ir klientams gali pasiūlyti atnaujintą „Sincero Salon“ produktų liniją be TPO, kurių kaina prasideda nuo 6 eurų.
Nesugebėjo informuoti, bet lakų išnaudoti neleis
Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija piktinosi komunikacijos nebuvimu, esą draudimą NVSC paviešino tik liepos 11 d., nors jis įsigalios jau nuo rugsėjo.
J. Mačiulienė paminėjo, kad teikė raštą NVSC su prašymu leisti išnaudoti likusias priemones, turinčias TPO, tačiau atsakymą gavo neigiamą.
Tuo metu NVSC atstovė Regina Burbienė pažymėjo, kad sprendimas nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. uždrausti naudoti TPO kosmetikoje buvo priimtas dar 2019 m. Tačiau konkretus kosmetikos reglamentas pasirodė kur kas vėliau – šių metų gegužės viduryje.
Pasak R. Burbienės, gamintojai pirmi sužino, kokie ribojimai jų gaminiams gresia ateityje, tad jie apie tai informuoja tiekėjus, platintojus – informacijos tiekimo srautas nuo to ir prasideda.
„Matyt, šiuo atveju informacijos perdavimas sutriko. Nė karto nebuvo tokio didelio susirūpinimo iš grožio paslaugų segmento, šis atvejis – tikrai netikėtas.
Mes savo svetainėje paskelbėme pranešimą, bet kažkokio susirūpinimo irgi nesulaukėme. Tie, kas domėjosi, tikrai skambino, tikslinosi datą.
Tikrai negalvojome, kad informacijos sklaida nebus tinkamai įvykusi ir tas grožio sektorius liks neinformuotas“, – stebėjosi NVSC atstovė.
Ji pripažino, kad šis terminas buvo nutartas Europos Komisijoje, tad mes, kaip atskira valstybė narė, neturime jokių teisių pratęsti termino – visos valstybės narės turi vieningai jo laikytis.
Prekybininkai ėmė gudrauti ir kelti kainas
Tiesa, dalis meistrių apie šį draudimą žinojo ir pradėjo ruoštis gerokai iš anksto.
„Šiuo metu liko vos keletas spalvotų lakų, kuriuose dar yra TPO. Todėl tai nebus skaudus smūgis.
Ši situacija dar kartą parodo, kaip svarbu nuolat sekti reikalavimus ir tendencijas“, – kalbėjo meistrė Zlata.
Pokyčiams yra pasiruošusi ir meistrė Adriana: „Gamintojai ir prekės ženklai žinojo apie artėjantį draudimą bent metus iš anksto. Todėl per pastaruosius metus natūraliai tokios produkcijos pas mus liko vis mažiau.“
Nors oficialus pranešimas apie draudimą pasirodė tik šių metų gegužę, nagų priemonėmis prekiaujanti „Ineza“ tam pradėjo ruoštis dar metų pradžioje, remdamasi 2023 m. spalį paskelbta informacija.
Kauno grožio studijoje „Beautix“ dirbanti nagų meistrė Donata nurodė, kad dauguma jos salono lakų TPO sudėtyje išvis neturėjo ir puikiai laikėsi, tad didelių nuostolių dėl pokyčių ji nepatirs.
Vis tik Donatą pykdo tai, kad daug tiekėjų ir parduotuvių pradėjo rašyti ant buteliukų, kad priemonė neturi TPO, ir ėmė pardavinėti jas brangiau, nors tie lakai TPO neturėjo ir anksčiau.
„Pardavėjai tikrai negražiai elgiasi su tais naujais būdais parduoti be TPO, kai ir taip viskas buvo gerai, bet tiesiog buteliukas – pakeistas.
Dabar marketingas žiaurus vyksta ir nesąžininga, nes kelti kainų irgi nenorime. Pas mane vidutiniškai 60–80 eurų kainuoja, kadangi užsiimu labiau sudėtingais dizainais. Bet kainos neplanuoju kol kas kelti“, – patikino nagų meistrė.
Lakuose – draudžia, dantų plombose – leidžia?
Vis tik nemažai nagų meistrių piktinosi, kodėl lakuose TPO skaitomas pavojingu, tačiau plombuojant dantis ją naudoti leidžiama.
„Natūraliai kyla abejonė, ar tikrai ši medžiaga tokia pavojinga, ar galbūt reikėtų vienodai griežtai peržiūrėti ir kitus jos naudojimo būdus?“ – svarstė grožio salono savininkė Ingrida.
Pasak meistrės Gabijos, TPO poveikis žmogui gali atsirasti, tik jei priemonė – iki galo nesustingusi arba jei yra polinkis į alergijas:
„Tad galima sakyti, kad šis draudimas yra labiau formalus saugumo užtikrinimas, o ne dėl to, kad TPO būtų itin pavojinga nagams.“
Tuo metu manikiūro instruktorė Zlata aiškino, kad medicinos produktams yra taikomi kiti saugumo kriterijai.
„Jei medžiaga yra būtina gydymui ir nėra saugesnės alternatyvos, jos naudojimas gali būti pateisinamas.
Kosmetikoje, ypač, kai kalbame apie dažną ir ilgalaikį naudojimą, saugumo standartai yra griežtesni“, – dėstė specialistė.
Vis tik NVSC atstovė negalėjo patvirtinti, ar TPO iš tiesų yra naudojamas plombuojant dantis, kadangi tokios informacijos iš odontologijos specialistų dar negavo:
„Žadėjo mane informuoti, ar ten nėra kokia nors melagiena, gal kažkas nepasigilinęs paminėjo, kad TPO ten – dar neuždrausta.“
